25 Nisan Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sınırlarını zorlamak isteyebilirsin. Zira, Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisiyle kalıcı başarılara odaklanabilirsin. Bunun için özellikle de akademik kariyer gündeminde yer alabilir.

Disiplinli ve hırslı bir ilerleyişle elde edemeyeceğin başarı ise yok diyebiliriz. Tabii tüm bu süreçte biraz yorulacaksın. Ancak uzun vadede başarılı olacağın aşikar. Tam da bu noktada akademik kariyerin yanı sıra yeni kariyer hedefleri ve iş fikirleri de gündeminde yer alabilir. Yeter ki hedefine kilitlen ve istediğini elde etmek için durmaksızın ilerlemeye hazır ol!

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik yakınlaşmalar ve aşk söz konusu olduğunda Venüs'ün enerjisi ters tepebilir. Çünkü aynı anda Satürn'ün de etkisi altında olmak ve bu astrolojik çekimin kontrolcülüğü seni biraz yorabilir. Haliyle ciddi ilişkilerden ve köklü bağlarla kalıcı bir aşktan kaçabilirsin. Aşk yerine özgürlüğü tercih edebilir, yeni aşklara ve geçici heveslere odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...