20 Nisan Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iş hayatında macera arıyor olabilirsin. Kariyer ve eğitim alanlarında kolayca heyecana kapılabilirsin. Hatta bir anlık hevesle denemeler yapabilir, beklenmedik planlarla paranı ve mevcut düzenini de riske atabilirsin. Bu dönemde her şey bir anda olsun istiyor olabilir misin?

Tam da bu noktada Mars ile Neptün arasındaki üçgen açının seni dengeye davet eden enerjisinden söz etmeliyiz. Zira bu neyin acelesi? Bu pazar günü, biraz dinlenmek ve iş fikirlerini düşünmek için kendine vakit tanımalısın. Bu sayede hâlâ adım atmak istiyorsan, önümüzdeki haftayı beklemelisin.

Acele ettiğin bir diğer konu ise aşk! Heyecanla duygularına kapılıp istediğini yapmak, seviyorsan söylemek ya da bittiğini bağıra çağıra itiraf etmek aklından geçebilir. Ancak derin bir nefes almalı, romantik ilişiklerinde de yaşadığın hayal kırıklıklarını da heyecanları da sindirmek için kendine zaman tanımalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...