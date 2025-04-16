15 Nisan Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün uzun zamandır yanında olmayan sevdiklerinle bir araya gelebilirsin. Seni heyecanlandıran karşılaşmalar, bir araya gelişler ve tesadüfler söz konusu olabilir. Duygusal değişimler de yaşayabilirsin haliyle... Bir anda çokça mutlu olabilir, küslükleri ve kırgınlıkları unutup güzel duygulara dalabilirsin.

Tam da bu noktada geçmiş yaşamındaki güzellikler aklına gelebilir. Açıkçası eskinin gölgesinde yeninin mutluluğuyla baştan başlamaya hazır da olabilirsin. Ne dersin, eski aşkın sıcaklığını hissetmişken yeniden birlikte olmayı düşünür müsün?

Bağlılık ve sevgi ile güçlendiğin bugünün enerjisiyle hayatında başka mutluluklara da kapı açabilirsin. Belki de sosyal hayatının yanı sıra iş hayatında da radikal kararlar alabilir, eski ile yeniyi sentezleyerek başarıya yürüyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...