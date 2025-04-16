13 Nisan Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün toparlayan ve bir araya getiren bir güce sahip olabilirsin. Tüm sevdiklerini bir araya getirebilir, küsleri barıştıran ve iyiliği saçan bir duruş sergileyebilirsin. Hayatındaki hemen herkese güzel enerjiler, güçlü bir motivasyon ve mutluluk katabilirsin.

Terazi burcunda meydana gelen Dolunaydan aldığın güç ile sen de toplumun gücü haline gelebilirsin. Bireysel farkındalıklarla başladığın günün sonunda toplumsal anlamda şifa enerjilerini artırabilirsin. Bu süreçte vakıf ve derneklerde çalışarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek güce de sahipsin.

Hatta, Pazar gününün miskinliği ve yorgunluğu olmayacak üzerinde! Aksine güçlü bir enerji ve adalet duygusu ile güzelleştireceksin her şeyi. Kendine inan ve sev, göreceksin bir kelebek etkisi gibi yayacaksın sevgiyi etrafına. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...