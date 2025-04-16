11 Nisan Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün her şey kolaylaşabilir. Hayatındaki düğümler çözülebilir. Sorunlar ortadan kalkabilir. Hatta aşk ve para da sen aramıyorken bile seni bulabilir.

Zira, gökyüzü Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumundan etkilenmişken sen de bu enerjiden payına düşeni alacaksın. Tam da bu noktada eline yüklü bir miktarda para geçebilir. Emek harcamana gerek olmadan eline ulaşacak bu para miras olabilir. Uzak mı uzak akrabalarından gelecek parayla maddi kaygıların son bulabilir.

Aşk da uzakları yakın ederek karşına çıkabilir. Farklı bir kültüre sahip, hatta aynı dili bile konuşmadığın bir yabancıda aşkı bulabilirsin. Kalbinin sesini dinle, karşında açılan kapılar en derin güzellikler dolu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...