22 Nisan Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendini açık ve net bir şekilde ifade etmelisin. Özellikle iş ve özel hayatında ne istediğini imalar ile karşı tarafa nakletmek yerine kartlarını açık oynanamalısın. Böylece kendini çok da yormadan hedefine ulaşabilir, defalarca aynı şey üzerine konuşmaktan kurtulabilirsin.

Tabii bir de iletişim kazalarından doğacak aksaklıklar ve hataların önüne geçebilirsin. Bu durum özellikle de iş hayatında yaşanabilecek olumsuzluklardan seni koruyacaktır. Hani o teslim tarihi yaklaşan proje var ya özellikle onun üzerine çalışırken iletişim becerilerini kullanmalı, süreci dikkatle yönetmelisin.

Sıra geldi aşk hayatına. Gönül meselelerinde de açık bir dil kullanması gerektiğinden ve netlikten bahsedeceğiz haliyle. Karşısındakini rahatlatacak, karşılıklı anlayışın artıp güvenin sağlamlaştığı bir düzenin kurulmasını sağlayacak adım kartlarını açık oynamaktan geçiyor. Tabii bunun için önce bu aşktan emin olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…