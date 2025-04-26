27 Nisan Pazar Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kontrolü eline alabilirsin. Özellikle söz konusu finansal meseleler ise Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'da işleri düzene sokmak isteyebilirsin. Bir süredir seni zorlayan maddi imkanlarını genişletmek için güçlü adımlar atabilir, borç ve ortak gelirler başta olmak üzere gelir-gider dengeni sağlamaya odaklanabilirsin.

Bir yandan da yönetici gezegenin Mars'ın Plüton ile karşıtlığından ilham alarak düzeni değiştirmeye karar verebilirsin. Bu süreçte üstlerinle tartışabilir, otoriteye itiraz edebilir, haksızlık karşısında sesini korkusuzca yükseltebilirsin.

Kendini gösterdiğin ve kontrolü tümden eline aldığın bir diğer konu ise aşk olacaktır! Boğa burcu Yeni Ay'ında her zamankiden çok daha tutkulu davranabilir, ilişkilerinde baskın taraf olabilirsin. Aman dikkat üstünlük sağlamakta zorlandığın ilişkilerde ayrılık çanları çalabilir. Duygularını bir kenara bırakıp aklına eseni yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...