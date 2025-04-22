23 Nisan Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün güç ve otorite figürlerine karşı savaş açabilirsin adeta! Boyun eğmeye, beğenmediğin ve doğru olmadığını bildiğin kurallara uymaya da hiç niyetin yok üstelik! Tam da bu noktada sabit fikirlerden de rahatsız olabilirsin.

Özellikle Güneş ile Plüton arasındaki karesi açıdan ilham alarak gelişim ve değişim için kendi kurallarını koymaya hazır olacaksın. Görünen o ki para kazanmak ya da kariyerinde güç elde etmek istiyorsan, oyunu sen kurmalısın.

Gelelim aşk hayatına! Aşkta da alışılmışın dışına çıkacak gibi görünüyorsun. Bildiğin yoldan yürümek istemeyecek, daha fazlasını isteyeceksin. 'Ya hep ya hiç' diyerek partnerinle güçlü bağlar kurmaya, adanmış bir aşkı ya da derin bir yalnızlığı kucaklamaya hazır gibi görünüyorsun. Samimi olmayan yakınlaşmalar veya dürtüsel yakınlaşmalar ise bugün hiç sana göre olmayacak. Zira senin derin tutkulara ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...