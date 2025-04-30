1 Mayıs Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün bireysel hedeflerin ve grup çalışmalarının arasında bir denge oluşturmalısın. Belki de kendi projelerine odaklanmanın zamanı gelmiştir. Tabii aynı anda ekip çalışmalarına daha çok vakit ayırman da gereken bir gün olacak. Ancak hangi durum olursa olsun, bugün önce geleceğe yönelik hedeflerini ve vizyonunu gözden geçirmen gerekecek.

Tam da bu noktada gökyüzünün enerjisi, Venüs ile Plüton arasındaki kare açı sayesinde, seni geçmişe, belki de eski bir fikre veya projeye yönlendirebilir. Böylece eski bir fikir, bugün yeni bir ışık altında parlamaya başlayabilir. İşte gelecek hedeflerin bu sayede bambaşka bir boyuta ulaşabilir ve seni başarıya taşıyabilir.

Aşk hayatında da Venüs ile Plüton arasındaki kare açının etkisini hissedeceksin. Duygusal meseleler hayatının odak noktası haline gelebilir. İlişkilerde özgürlük ihtiyacın artabilir ve bu durum, kıskançlıkla sınanmanı tetikleyebilir. Bu durumda, dengede kalmak için empati yapmayı denemelisin. Karşındakinin duygularını anlamaya çalışmak, belki de bu durumu daha kolay yönetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…