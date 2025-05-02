3 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iç dünyanın gizemli koridorlarında bir yolculuğa çıkabilir ve kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissedebilirsin. Mars ile Plüton arasındaki altmışlık açının büyülü etkisiyle, geçmişin ağır yüklerini omuzlarından atıp, taze bir başlangıç yapma gücünü keşfedeceksin.

Tam da bu noktada ruhsal anlamda kıymetli bir iyileşme sürecine giriş yapabilirsin. Seni daha güçlü, daha bilinçli bir birey haline getirecek bir öngörü ve bakış açısıyla iş hayatında yeni başlangıçlar yapabilirsin. Kariyerinde yeni bir dönemi başlatmak için geçmişten ders alarak geleceğe bakmanın tam sırası. Peki, harekete geçmek için neyi bekliyorsun?

Müjdemizi isteriz, bugün aşk hayatında sürprizlerle karşılaşabilirsin. Gizli kalan, belki de senin bile farkında olmadığın duyguların, gün yüzüne çıkabilir. Özellikle uzun zamandır sessizce süren bir dostluk, beklenmedik bir şekilde tutkulu bir aşka dönüşebilir. Kim bilir, belki de aşkın en güzel hali tam da bu beklenmedik dönüşümlerdedir. Her ne olursa olsun, bugün senin için yeni başlangıçların ve sürprizlerin günü olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…