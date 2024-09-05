Eski Sevgilinle Nasıl Ayrıldığınızı Tahmin Ediyoruz!
Eski Sevgilinle Nasıl Ayrıldığınızı Tahmin Ediyoruz!
İlişkiler bitebilir. Bu çok doğal bir olay. Ama bazen iyi biter bazen de kötü. Sizin ilişkiniz nasıl bitti?
Hadi bakalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Ne zaman ayrıldınız?
4. Peki onu özlüyor musun?
5. Çok sık tartışır mıydınız?
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6. Hayatımın aşkıydı diyebilir misin?
7. İlişkiniz nasıl başladı?
8. Siz nasıl bir çifttiniz?
9. Onu unutmak için başkasına şans vermeyi düşündün mü?
10. Son olarak bir ilişki neden biter sence?
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Siz kanlı bıçaklı ayrılmışsınız!
Siz saygılı bir şekilde ayrılmışsınız!
Siz severek ayrılmışsınız!
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