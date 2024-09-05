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Eski Sevgilinle Nasıl Ayrıldığınızı Tahmin Ediyoruz!

Eski Sevgilinle Nasıl Ayrıldığınızı Tahmin Ediyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 10:01

İlişkiler bitebilir. Bu çok doğal bir olay. Ama bazen iyi biter bazen de kötü. Sizin ilişkiniz nasıl bitti?

Hadi bakalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Ne zaman ayrıldınız?

3. Ne zaman ayrıldınız?

4. Peki onu özlüyor musun?

5. Çok sık tartışır mıydınız?

5. Çok sık tartışır mıydınız?
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6. Hayatımın aşkıydı diyebilir misin?

7. İlişkiniz nasıl başladı?

8. Siz nasıl bir çifttiniz?

8. Siz nasıl bir çifttiniz?

9. Onu unutmak için başkasına şans vermeyi düşündün mü?

10. Son olarak bir ilişki neden biter sence?

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Siz kanlı bıçaklı ayrılmışsınız!

Bir zamanlar aşkın en güzel haliyle süzüldüğünüz, kalbinizin heyecanla çarptığı bir ilişkiniz vardı. Her anını dolu dolu yaşadığınız, birlikte geçirdiğiniz her saniyenin kıymetini bilerek, birbirinize olan sevginizle adeta bir aşk filmi gibi yaşadığınız bu ilişki, ne yazık ki beklenmedik bir şekilde son buldu. Belki de birbirinizi çok sevdiğiniz için, belki de aşkınızın büyüklüğü karşısında küçük kavgalarınızı göz ardı edemediğiniz için, ilişkinizin sonu ne yazık ki kanlı bıçaklı bir ayrılıkla sonuçlandı. Her ne kadar bu ayrılık acısıyla yüzleşmek zorunda kalmış olsanız da, bir zamanlar yaşadığınız o güzel aşk hikayesini unutamıyorsunuz. Çünkü aşk, bazen en acı sonları bile tatlı bir hafıza olarak saklar. Sonuçta, aşkın her hali güzel. Ve belki de bu yüzden, kanlı bıçaklı bir ayrılık bile, bir zamanlar yaşadığınız o güzel aşk hikayesinin bir parçası olarak kalıyor.

Siz saygılı bir şekilde ayrılmışsınız!

Sizin hikayenizde, aşkın bitişi bile bir o kadar zarif ve seviyeli olmuş ki. İlişkinizdeki sevgi ne yazık ki tükendi, ancak siz bu durumu bir savaş alanına dönüştürmek yerine, saygı çerçevesinde ele almayı tercih ettiniz. Birçok çiftin ayrılık sürecinde yaşadığı karmaşa, çekişme ve kavgalar sizin hikayenizde yerini anlayışa ve hoşgörüye bıraktı. Sizin ayrılığınız, birçok çiftin belki de örnek alması gereken bir durum oldu. Sevgi bitti diye saygının da bitmemesi gerektiğini, bir ilişkinin sona ermesinin bile aslında ne kadar asil ve seviyeli bir şekilde gerçekleşebileceğini gösterdiniz. Sonuçta, aşk belki bitti ama sizin aranızdaki saygı hiçbir zaman bitmedi. İşte bu yüzden sizin ayrılığınız, diğerlerinden çok daha farklı ve özel.

Siz severek ayrılmışsınız!

Bir aşk hikayesi bu, hem de öyle bir hikaye ki, kalbinizin en derin köşelerine dokunacak cinsten. Siz, birbirinize delicesine aşıksınız. Kalbiniz birbiriniz için atıyor. Ancak, hayatın acımasız gerçekleri karşısında, ne yazık ki ayrılmak zorunda kalmışsınız. İşte bu noktada, aşkınızın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü ayrılık, sadece sevgililerin değil, aynı zamanda sevginin de sınavıdır. Ve siz bu sınavı başarıyla geçmişsiniz. Çünkü ayrılmak zorunda kalmış olmanıza rağmen, birbirinizi hala seviyorsunuz. Birbirinize olan sevginiz, ayrılığın acımasızlığına rağmen hala dimdik ayakta. Bu, gerçek bir aşkın, gerçek bir sevginin göstergesi. Çünkü aşk, her şeye rağmen sevmektir. Ve siz, her şeye rağmen birbirinizi seviyorsunuz. Bu yüzden, ayrılmış olmanız, aşkınızın sonu değil, sadece yeni bir başlangıcı. Çünkü aşk, hiçbir zaman bitmez, sadece şekil değiştirir. Ve sizin aşkınız da, ayrılığa rağmen hala devam ediyor.

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