Üniversitede Hangi Bölümü Kazandığını Tahmin Ediyoruz!
Üniversitede Hangi Bölümü Kazandığını Tahmin Ediyoruz!
Hayalindeki bölümü mü kazandın yoksa daha iyi olduğunu düşündüğün bir bölümü mü? Hadi bakalım tahmin edebilecek miyiz?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak en sevdiğin ders neydi?
4. Peki istediğin bölümü mü kazandın?
5. Peki en çok hangi şehirde üniversite okumak isterdin?
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6. Üniversite okumak senin için neden önemli?
7. Peki kazandığın bölüm kolay iş bulabileceğin bir bölüm mü sence?
8. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne?
9. Kendini beş yıl sonra nerede hayal ediyorsun?
10. En sevdiğin mevsimi seç bakalım!
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Sen diş hekimliği fakültesini kazanmışsın!
Sen mühendislik fakültesini kazanmışsın!
Sen hukuk fakültesini kazanmışsın!
Sen eğitim fakültesini kazanmışsın!
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