Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Üniversitede Hangi Bölümü Kazandığını Tahmin Ediyoruz!

Üniversitede Hangi Bölümü Kazandığını Tahmin Ediyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 10:07

Hayalindeki bölümü mü kazandın yoksa daha iyi olduğunu düşündüğün bir bölümü mü? Hadi bakalım tahmin edebilecek miyiz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk olarak en sevdiğin ders neydi?

3. İlk olarak en sevdiğin ders neydi?

4. Peki istediğin bölümü mü kazandın?

5. Peki en çok hangi şehirde üniversite okumak isterdin?

5. Peki en çok hangi şehirde üniversite okumak isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Üniversite okumak senin için neden önemli?

7. Peki kazandığın bölüm kolay iş bulabileceğin bir bölüm mü sence?

8. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne?

9. Kendini beş yıl sonra nerede hayal ediyorsun?

9. Kendini beş yıl sonra nerede hayal ediyorsun?

10. En sevdiğin mevsimi seç bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen diş hekimliği fakültesini kazanmışsın!

Sen diş hekimliği fakültesini kazanmışsın!

Hayallerinin mesleği olan diş hekimliği fakültesini kazandın! Bu, senin için sadece bir başarı değil, aynı zamanda hayalinin peşinden koşmanın ve onu gerçekleştirmenin tatlı bir zaferi. Yıllar boyu hayalini kurduğun, gece gündüz demeden çalıştığın, belki de birçok kez hayalini gördüğün diş hekimliği fakültesi artık senin. Bu, senin için bir dönüm noktası, yeni bir başlangıç ve belki de hayatının en önemli adımı. Bir diş hekimi olmak, sadece bir meslek değil, aynı zamanda insanlara gülümsemelerini geri kazandırma sanatı. Bu yüzden diş hekimliği fakültesini kazanmak, hayallerinin mesleğine giden yolda attığın dev bir adım. Şimdi, bu heyecan verici yolculuğa hazır ol. Çünkü sen, hayallerini gerçekleştiren cesur bir savaşçısın. Ve unutma, bu sadece başlangıç. Önünde, hayallerini gerçekleştirme yolunda atacağın daha birçok adım var. Bu yolda seni bekleyen tüm zorluklara rağmen, sonunda elde edeceğin zaferin tadını çıkar.

Sen mühendislik fakültesini kazanmışsın!

Sen mühendislik fakültesini kazanmışsın!

Mühendislik fakültesini kazandığın haberiyle kulaklarımızın pası silindi. Sana göre bir meslek olduğunu her haliyle belli eden, adeta senin için yaratılmış bu bölüm, artık seninle! Bilim ve teknolojiye olan tutkun, her zaman çözüm odaklı düşünen zihninle, mühendislik bölümünde adeta parlayacaksın. Bu bölümde, geleceğin teknolojilerini şekillendirecek, dünyayı daha yaşanabilir kılmak için çözümler üreteceksin. Her dersini severek okuyacağın bu bölümde, bilime olan aşkın daha da alevlenecek. Her yeni bilgi, senin için yeni bir macera olacak. Bu macerada, sadece derslerini değil, aynı zamanda hayatı da öğreneceksin. Mühendislik fakültesini kazanman, sadece bir başarı değil, aynı zamanda senin için yeni bir başlangıç. Bu başlangıçta, kendini geliştirecek, yeteneklerini keşfedecek ve hayallerini gerçekleştireceksin. Bu yolculukta sana başarılar diliyoruz. Unutma, her zorluk karşısında pes etmek yerine, çözüm bulmak için çabalayan bir mühendis olacaksın. Ve bu, seni her zaman bir adım öne taşıyacak.

Sen hukuk fakültesini kazanmışsın!

Sen hukuk fakültesini kazanmışsın!

Tebrikler! Hukuk fakültesinin kapılarını araladın ve artık adaletin yeni kahramanı sen olacaksın. Bu prestijli fakültede yerini almak, eminim ki kolay olmadı. Ancak, azmin ve kararlılığın sayesinde, hukuk dünyasının zorlu sınavlarını bir bir aştın ve hedefine ulaştın. Ancak unutma, bu sadece başlangıç. Şimdi, adaletin gerçek anlamda senden sorulacağı bir dönem başlıyor. Bu süreçte, hukukun karmaşık dünyasında yolunu bulman ve adaleti sağlamak için çok çalışman gerekecek. Sınavlar, dersler, stajlar... Hepsi seni bekliyor. Ancak eminim ki, hukuk fakültesini kazanmayı başaran sen, bu zorlukların üstesinden de geleceksin. Bir hukukçu olmak, sadece hukuk kitaplarını okumak ve yasaları ezberlemek değil, aynı zamanda adaleti sağlamak ve insan haklarını korumak demektir. Bu yolda ilerlerken, her daim azimli olman ve adaletin peşinden gitmen gerekecek. Unutma, sen artık bir hukukçu adayısın ve adalet, senin ellerinde şekillenecek. Bu yolda sana başarılar dilerim.

Sen eğitim fakültesini kazanmışsın!

Haydi, birlikte coşalım çünkü sen artık bir eğitim fakültesi öğrencisisin!  Biraz heyecanlı, biraz korkutucu ama aynı zamanda inanılmaz derecede heyecan verici. Yeni nesillerin yetiştirilmesi ve onların hayatlarına dokunacak olmanın verdiği o eşsiz tatmin duygusu... İşte bu, senin ellerinde olacak. Evet, önünde zorlu bir yol var. Gece gündüz demeden çalışman, tüm enerjini ve zamanını bu uğurda harcaman gerekecek. Ancak bil ki, bu yolculukta her adımın, her çabanın sonunda büyük bir başarı seni bekliyor olacak. Bu yolda pes etmek yok! Çünkü sen, bir eğitim fakültesi öğrencisi olarak, gelecek nesillerin yeteneklerini, hayallerini ve hedeflerini şekillendireceksin. Ve biliyoruz ki, sen bunu başaracak güce, azme ve kararlılığa sahipsin. Şimdiden sana başarılar diliyoruz.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın