7 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün fark yaratmana olanak sağlayacak enerjilerle dolu. Özellikle de Venüs ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık açı, eğitim hayatında derin ve köklü bir değişim dalgası getiriyor. Artık, yüzeydeki bilgilerle tatmin olmaktan çok daha ötesine geçiyorsun.

İşte tam da bu noktada bilginin derinliklerine dalmak, onun özünü keşfetmek istiyorsun. Bu tutkulu arayışın, bilgiyi tam anlamıyla içselleştirmeni sağlayacak ve bakış açını da değiştirecek diyebiliriz. Her yeni bilgi ile daha fazlası için mücadele ederek önemli bir dönüşüm sürecini başlatacaksın. Öğrenecek çok şeyin, beraberinde ise başaracak çok hedefin olacak.

Aşk hayatında ise Merkür ve Chiron'un birleşimi, daha önce ses veremediğin duygularına bir mikrofon uzatıyor. Ailen ile partnerin arasında kaldığın zamanları, anlaşılmadığını hissettiğin kötü hatıraların ve geçmişin külleri şimdi dağılıyor. Aşka dair tüm yaraların iyileşmesi için kendine bir şans ver. Belki de söyledikleri doğrudur 'çivi çiviyi söker.' Yani yeni bir aşka ne dersin? Sosyalleş ve yeni insanlarla tanış, hayattan keyif almayı ve flörtleşmeyi de unutma deriz, bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...