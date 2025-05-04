5 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünün astrolojik atmosferi biraz dalgalı olabilir. Özellikle Ay tutulmasının güçlü etkisiyle, maddi konularda bazı gizli kalmış gerçeklerin üzerindeki örtü kalkabilir. Belki de bir süredir kafanı kurcalayan bir gelir-gider dengesi sorunu, ortaklaşa yürüttüğün finansal süreçler veya yatırımları yeniden değerlendirme şansına dönüşebilir.

Tam da bu noktada alacak-verecek konularında kontrolü yeniden ele alman gerektiğini hissedeceksin. Paranı kendin yönetecek, hayatında başka kimseye söz hakkı da vermeyeceksin. Bu güç ve öz güvenle kendini eskisinden çok daha iyi hissedeceksin!

Aşk hayatında ise, Akrep burcundaki Ay Tutulması'nın etkileriyle duygusal bir fırtına kopabilir. Bastırılmış arzuların, kıskançlıkların veya belki de eski bir ilişkinin gölgesinin üzerine çöktüğünü hissedebilirsin. Bu duygusal yoğunluk sonunda; duygularla yüzleşme, onları anlama ve kabullenme süreçlerini de beraberiden getirecektir. Bu süreçte kendini ifade etmekten çekinmemeli ve duygularını saklamamalısın. Nasıl olsa her fırtına sonrası güneş yeniden doğar, değil mi? Bırak duyguların seni savursun ama her şey yerli yerini bulsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...