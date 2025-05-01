2 Mayıs Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz dalgalanmalar yaşanabilir. Bilinçaltında sakladığın, belki de kendine bile itiraf etmekten çekindiğin korkuların, bugün su yüzüne çıkma ihtimali var. Gizli kalmış, belki de uzun zamandır bastırdığın duygularla yüzleşme vakti geldi demektir. Görünen o ki aşk hayatında sadece kendine dürüst olursan, huzur bulabileceğin bir dönemdesin!

Eğitim hayatında, kariyerinde veya maddi durumunla ilgili konularda ise, perde arkasında sessiz sedasız yürüttüğün işlerin sonuçları netleşmeye başlıyor. Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje ya da beklediğin bir terfi... Kim bilir?

Ancak Plüton'un Kova burcundaki geri hareketinin etkisiyle, bu süreçte içgüdülerine güvenmen gerektiğini unutma. Kendine olan inancını kaybetme ve iç sesini dinle. Bugün, belki de hayatının en önemli dönemeçlerinden birine geldiğini fark edebilirsin. Kendine güven, çünkü sen bunu başarabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal..