2 Mayıs Cuma Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün biraz romantizm ve kariyer karmaşasının karışımından nasibini alacaksın. Aşk hayatında, sosyal çevrenden biriyle olan ilişkinin derinliklerine inme zamanı geldi. Belki de bu, uzun zamandır arkadaş olduğun biriyle yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Öte yandan arkadaşça başlayan bir ilişkinin aşka dönüşmesi de mümkün olabilir. Her iki durumda da aşk seni bulacak ve görünen o ki yakanı da bırakmayacak!

Kariyerinde ise, hedeflerini gözden geçirmenin zamanı geldi. Aman dikkat: Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi, iş yerinde eski sorunların tekrar su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Tabii bu sayede eski bir proje hakkında yeni bir sorun ortaya çıkması kadar, olumlu gelişmelerin yaşanması da mümkün olabilir.

Tabii bu durum biraz stres yaratabilir ancak sorunları çözme ve ilerleme fırsatı seninle! Yani, bugün iş hayatında canlı ve süprizlerle dolu bir gün olabilir. Lakin hem aşk hayatında hem de kariyerinde daha güçlü bir değişim ve olumlu gelişmelerle heyecanlı bir günün seni beklediği de aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...