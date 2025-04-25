26 Nisan Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün geleneksel bakış açısını bir kenara bırakman gerekebilir. Eskimiş düzene, standartlara ve alışkanlıklara veda vakti geldi. Tam da bu noktada iş değişikliğini de bir düşün deriz. Zira, sana kariyer ve finansal anlamda katkısı olmayan işleri yapmak seni köreltebilir.

İşte bu yüzden, değişim için hazır olmalısın. Kalıpları yıkman konusunda seni destekleyen Juno asteroidinden destek alarak değişimi kucaklamalısın. Böylece daha fazlasını elde edebileceğini bilmelisin. Belki de bu süreçte teknolojiye de odaklanarak işini geliştirebilirsin.

Başarılı bir dönüşüm ve değişim sürecinin eşiğindesin! Peki ya aşk? Kalbinin kapılarını kapatmış gibi görünüyorsun. Venüs ve Juno'nun duygusal çekimi sende tersine etki yaratabilir. Yalnız kalmak ya da bu hafta sonunu dostlarınla geçirmek isteyebilirsin. Romantizmden ve aşktan uzaklaşıp biraz dinlenmek isteyebilirsin. Galiba bugüne kadar yıpranan kalbin için bu mola düşündüğünden çok daha iyi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...