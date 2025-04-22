23 Nisan Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün iş hayatında biraz tedirgin olabilirsin. Kendine güvenmen gereken konularda bile tereddüte kapılabilir, geri adım atabilirsin. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının başarılarını gölgelemesine, seni rekabette geride bırakmasına izin mi vereceksin? Aksine bir adım öne geçmelisin, bugün!

Tam da bu noktada tereddütlerden, tedirginlik ve güvensizliklerden kendini korumalısın. Bilgine, tecrübene ve aklına güvenmeli, yolunda yürümeye odaklanmalısın. Yapabileceklerinin farkına varmanın tam sırası! Hayat geri çekilmeni beklerken ileri giderek başarılı olabilirsin. Üzerindeki bıkkınlığı ve yorgunluğu da at! Daha güçlü ayağa kalkacağına inanıyoruz, göster kendini!

Gelelim aşk hayatına. Zira iş hayatında ve maddi konularda yaşadığın tedirginlikler de güvensizlik de ilişkilerine yansıyabilir. Kararı karşı tarafa bırakmak, aşkta geri adım atmak ve duygularından emin olmamak söz konusu olabilir. Bu durum ise ilişkinde pasif role bürünmene sebep olabilir. İpleri ona bırakacağına emin misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...