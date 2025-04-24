25 Nisan Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün maddi konularda dikkatli ve temkinli olmalısın. Özellikle borç ve alacaklar söz konusu olduğunda imzaladığın anlaşmayı tekrar tekrar okuman gerekebilir. Paranı güvenceye aldığından emin olsan iyi edersin. Tam da bu noktada finansal ortaklıklar için de bugünün doğru bir gün olmadığını söyleyebiliriz.

Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisiyle duygusal kararlar verebilirsin. İşte bu da kazancını riske atmana neden olabilir. Görünen o ki bugün finansal kararları bir kenara bırakıp standart düzenine devam etmen en iyisi olacaktır. Zaten haftanın son iş gününe başlıyoruz. Bırak düzen bozulmasın ve her şey yerli yerinde kalsın, şimdilik!

Gelelim aşk hayatına. İş hayatında her şey yerli yerinde kalsa da bugün söz konusu aşk olduğunda düzen bozulabilir... Venüs ile Satürn'ün güçlü çekiminden olsa gerek bir anda duygularına kapılıp aşka atılabilirsin. Tabii bugün kurulacak ilişkilerden kalıcılık, güven ve sadakat beklemek doğru olmayacaktır. Ama heyecanlı ve tutkulu yakınlaşmalarla aşka bakış açın tamamen değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...