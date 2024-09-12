Burcunu Seç Uğurlu Sayını Söyleyelim!
Burcunu Seç Uğurlu Sayını Söyleyelim!
Hepimizin uğurlu bir rakamı vardır. Peki senin uğurlu rakamın ne? Burcunu seç öğren!
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Burcunu seçer misin?
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Senin uğurlu sayın bir!
Senin uğurlu sayın yedi!
Senin uğurlu sayın beş!
Senin uğurlu sayın sekiz!
Senin uğurlu sayın iki!
Senin uğurlu sayın üç!
Senin uğurlu sayın dokuz!
Senin uğurlu sayın altı!
Senin uğurlu sayın dört!
Senin uğurlu sayın üç!
Senin uğurlu sayın yedi!
Senin uğurlu sayın iki!
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