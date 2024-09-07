Ne Kadar Evcimensin?
Ne Kadar Evcimensin?
Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun? Evine ne kadar bağlısın? Öğrenmek için hadi teste!!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?
4. Seni ne huzurlu hissettirir?
5. Mutfakla aran nasıl?
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6. Peki temizlik yapmayı sever misin?
7. Sosyal hayatında nasıl birisin?
8. Ailenle mi yaşıyorsun, tek mi?
9. Şu an bir ilişkin var mı?
10. Son olarak kendini içinde iyi hissedeceğin evi seç bakalım!
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Sen gerçek bir evcimensin!
Sen hem evcimensin hem de sosyal bir kelebek!
Senin evcimen olmakla alakan yok!
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