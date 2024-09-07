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Ne Kadar Evcimensin?

Ne Kadar Evcimensin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 10:01

Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun? Evine ne kadar bağlısın? Öğrenmek için hadi teste!!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk olarak evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?

3. İlk olarak evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?

4. Seni ne huzurlu hissettirir?

5. Mutfakla aran nasıl?

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6. Peki temizlik yapmayı sever misin?

7. Sosyal hayatında nasıl birisin?

7. Sosyal hayatında nasıl birisin?

8. Ailenle mi yaşıyorsun, tek mi?

9. Şu an bir ilişkin var mı?

10. Son olarak kendini içinde iyi hissedeceğin evi seç bakalım!

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Sen gerçek bir evcimensin!

Sen gerçek bir evcimensin!

Ev kuşu olmanın ne demek olduğunu tam olarak bilirsin. Evde olmak, senin için sadece bir yaşam alanı olmanın ötesinde, adeta bir yaşam tarzı. Kendini en rahat, en özgür hissettiğin yer evin. Her köşesi, her eşyası senin ruhunu yansıtıyor. Kendini evinde hissettiğin an, tüm stresin, yorgunluğun üzerinden silinip gidiyor. Evde olmak, senin için bir terapi, bir dinlenme seansı. Evinin sıcaklığı, rahatlığı, huzuru seni sarıp sarmalıyor ve tüm günün yorgunluğunu alıp götürüyor. Evde vakit geçirmek, senin için bir lüks, bir keyif. Kitap okumak, film izlemek, yemek yapmak, hatta belki biraz da temizlik yapmak... Tüm bunlar senin için birer hobi, birer eğlence. Evde olmak, senin için bir dinlenme, bir yenilenme süreci. Her anı, her dakikası senin için değerli. Evet, sen tam bir ev kuşusun. Evde olmak seni mutlu ediyor, enerji veriyor, canlandırıyor. Evde olmak, senin için bir yaşam biçimi, bir tutku. Ve bu tutkunu herkesle gururla paylaşıyorsun.

Sen hem evcimensin hem de sosyal bir kelebek!

Sen, evin rahatlığına bayılan ama aynı zamanda sosyal çevrenle vakit geçirmekten de keyif alan birisin. Evinin sıcaklığı, rahat koltuğun, sevdiğin dizi veya kitaplar seni mutlu ediyor. Öte yandan, arkadaşlarınla buluşmak, yeni insanlarla tanışmak, sosyal etkinliklere katılmak da seni heyecanlandırıyor. Bu durumda, bir yandan evin huzuruna doyamazken, diğer yandan sosyal bir kelebek gibi etrafta uçuşmayı seviyorsun. İşte bu yüzden karar vermek senin için zor oluyor. Evde mi kalıp huzur mu bulmalı, yoksa dışarı çıkıp sosyal bir kelebek mi olmalı? İşte senin en büyük ikilemin bu.

Senin evcimen olmakla alakan yok!

Evin dört duvarı arasında vakit geçirmek sana göre değil. Senin enerjin ve ruhun sürekli dışarıya, insanlarla iç içe olmaya çekiyor seni. Bir kanepe, televizyon ve evde geçirilecek sessiz bir akşam yerine, kalabalık bir grup, gürültülü sohbetler ve dışarıda geçirilecek hareketli bir gece... İşte senin tarzın bu! Evin sakinliğinden ziyade, dışarıdaki hareketliliği, arkadaşlarınla geçirilen eğlenceli anları tercih ediyorsun. Senin için evde oturmak değil, dışarıda, arkadaşlarınla olmak, onlarla güzel anılar biriktirmek daha önemli. Kendini sosyal bir kelebek gibi hissediyorsun ve bu seni mutlu ediyor. Evet, evet, sen tam bir sosyallik insanısın. Evde oturmaktansa dışarıda, arkadaşlarınla olmayı, onlarla güzel anılar biriktirmeyi tercih ediyorsun. Çünkü senin için hayat, dışarıda, sosyal çevrenle geçirilen anlarda saklı.

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