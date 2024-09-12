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Genel Kültür Testleri
Genel Kültür Testi: Ünlü Yapıtları Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Genel Kültür Testi: Ünlü Yapıtları Ne Kadar İyi Biliyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 11:01

Dünyaca ünlü yapıtlara ne kadar hakimsin?

Hadi teste!

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1. Özgürlük Anıtı hangi ülkededir?

1. Özgürlük Anıtı hangi ülkededir?

2. Kolay bir soruyla devam edelim. Eyfel Kulesi hangi ülkededir?

2. Kolay bir soruyla devam edelim. Eyfel Kulesi hangi ülkededir?

3. Kurtarıcı İsa Heykeli hangi ülkededir?

3. Kurtarıcı İsa Heykeli hangi ülkededir?

4. Kolezyum hangi ülkededir?

4. Kolezyum hangi ülkededir?

5. Big Ben Saat Kulesi hangi ülkededir?

5. Big Ben Saat Kulesi hangi ülkededir?
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6. Sidney Opera Evi hangi ülkededir?

6. Sidney Opera Evi hangi ülkededir?

7. Aziz Vasil Katedrali hangi ülkededir?

7. Aziz Vasil Katedrali hangi ülkededir?

8. Sagra de Familia hangi ülkededir?

8. Sagra de Familia hangi ülkededir?

9. Notre Dame Katedrali hangi ülkededir?

9. Notre Dame Katedrali hangi ülkededir?

10. Petronas Kuleleri hangi ülkededir?

10. Petronas Kuleleri hangi ülkededir?
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11. Nilüfer Tapınağı hangi ülkededir?

11. Nilüfer Tapınağı hangi ülkededir?

12. Parthenon hangi ülkededir?

12. Parthenon hangi ülkededir?

13. Machu Picchu hangi ülkededir?

13. Machu Picchu hangi ülkededir?

14. The Alhambra hangi ülkededir?

14. The Alhambra hangi ülkededir?

15. Petra hangi ülkededir?

15. Petra hangi ülkededir?

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