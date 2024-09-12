Genel Kültür Testi: Ünlü Yapıtları Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Genel Kültür Testi: Ünlü Yapıtları Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Dünyaca ünlü yapıtlara ne kadar hakimsin?
Hadi teste!
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1. Özgürlük Anıtı hangi ülkededir?
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2. Kolay bir soruyla devam edelim. Eyfel Kulesi hangi ülkededir?
3. Kurtarıcı İsa Heykeli hangi ülkededir?
4. Kolezyum hangi ülkededir?
5. Big Ben Saat Kulesi hangi ülkededir?
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6. Sidney Opera Evi hangi ülkededir?
7. Aziz Vasil Katedrali hangi ülkededir?
8. Sagra de Familia hangi ülkededir?
9. Notre Dame Katedrali hangi ülkededir?
10. Petronas Kuleleri hangi ülkededir?
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11. Nilüfer Tapınağı hangi ülkededir?
12. Parthenon hangi ülkededir?
13. Machu Picchu hangi ülkededir?
14. The Alhambra hangi ülkededir?
15. Petra hangi ülkededir?
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