Sen İlişki İnsanı mısın?

Senin ruhunun derinliklerinde özgürlüğe olan tutkulu bir aşk var ve bu aşk, seni ilişkilerden uzaklaştırıyor. İlişki insanı olmamak, birçok kişi için anlaşılmaz olabilir; fakat senin için bu durum, son derece normal. Çünkü senin için bir ilişkide olmak, adeta bir zulüm. Bir ilişkide olmanın getirdiği sorumluluklar, senin özgürlüğüne olan düşkünlüğünle çelişiyor. Sen, özgürlüğünü kısıtlayan her şeyden kaçıyorsun. Bir ilişki, senin için bir kafes oluyor ve bu kafeste olmak, seni boğuyor. Özgür olmak, senin için paha biçilemez bir değer taşıyor. Bu özgürlük, senin hayatının merkezinde yer alıyor ve bu nedenle bir ilişkiye adım atmak, senin için oldukça zor. Senin için özgürlük, hayatının en değerli parçası ve bu parçayı hiçbir şey için feda etmeye niyetin yok.