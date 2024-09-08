Sen İlişki İnsanı mısın?
Sen İlişki İnsanı mısın?
Bazı insanlar kolayca ilişki yapabilir, bazı insanlarsa ilişki yapmakta zorlanır. Peki sen ilişki insanı mısın? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman ilişkin oldu?
4. Senin için ilişkide önemli olan şey ne?
5. İlişkideyken kendini kısıtlanmış hissediyor musun?
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6. Peki evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
7. İlişkin varken eski sevgilin yazdı ve barışmak istediğini söyledi. Ne yaparsın?
8. Pek senin karşı tarafta ilk dikkat ettiğin şey ne?
9. Bir ilişkiyi bitirmene ne sebep olur?
10. Son olarak bir ilişkideyken ne kadar uyumlusun? (1= en az, 4= en çok)
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Sen gerçek bir ilişki insanısın!
Sen ilişki insanı olabilirsin!
Sen ilişki insanı olamazsın!
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