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Sen İlişki İnsanı mısın?

Sen İlişki İnsanı mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 13:01

Bazı insanlar kolayca ilişki yapabilir, bazı insanlarsa ilişki yapmakta zorlanır. Peki sen ilişki insanı mısın? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman ilişkin oldu?

3. En son ne zaman ilişkin oldu?

4. Senin için ilişkide önemli olan şey ne?

5. İlişkideyken kendini kısıtlanmış hissediyor musun?

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6. Peki evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

6. Peki evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

7. İlişkin varken eski sevgilin yazdı ve barışmak istediğini söyledi. Ne yaparsın?

8. Pek senin karşı tarafta ilk dikkat ettiğin şey ne?

8. Pek senin karşı tarafta ilk dikkat ettiğin şey ne?

9. Bir ilişkiyi bitirmene ne sebep olur?

10. Son olarak bir ilişkideyken ne kadar uyumlusun? (1= en az, 4= en çok)

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Sen gerçek bir ilişki insanısın!

Her hücren, her damarın, kalbin ve ruhun, bir ilişki içinde olmayı arzuluyor. İlişkiler, senin için hayatın vazgeçilmez bir parçası, bir yaşam biçimi. İlişkiler, seninle bütünleşiyor, seni sen yapan unsurlardan biri haline geliyor. Bir ilişki içinde olmak, senin için bir zevk, bir tutku. Sevgi dolu bir ilişki, senin dünyanı renklendiriyor, hayatına anlam katıyor. İlişkiler, senin enerjini yükseltiyor, yaşama sevincini artırıyor. İlişki içinde olmak, senin doğana uygun, seninle harmoni içinde. İlişkiler, senin hayatını zenginleştiriyor, seni daha iyi bir insan yapmayı hedefliyor. İlişkiler, senin dünyanı genişletiyor, farklı bakış açıları kazandırıyor. İlişkiler, senin hayatını daha tatlı, daha keyifli ve daha renkli hale getiriyor. İlişkiler, senin için bir nevi yaşam kaynağı, bir nevi yaşam suyu.

Sen ilişki insanı olabilirsin!

Bir ilişki insanı olduğunu söylemek için dilim varmıyor. Ancak senin ilişki sevmediğini de iddia edemem. Senin için ilişki, hayatının merkezinde yer almayan, ancak yoksunluğunda da hissedilen bir detay. İlişkinin varlığı senin için hayati bir önem taşımıyor. İlişkilerin, aşkların, flörtlerin dünyası senin hayatında ne bir eksiklik yaratıyor, ne de bir fazlalık. Senin için ilişki, ne bir yaşam biçimi ne de bir yaşam kaynağı. İlişki, senin hayatında sadece bir seçenek. İlişkilerin varlığı ya da yokluğu, senin yaşamının kalitesini, mutluluğunu ya da huzurunu belirleyen bir faktör değil. Senin için ilişki, hayatının bir parçası, ama kesinlikle tümü değil. İlişki olmazsa olmaz demiyorsun, ama varsa da hayır demiyorsun.

Sen ilişki insanı olamazsın!

Senin ruhunun derinliklerinde özgürlüğe olan tutkulu bir aşk var ve bu aşk, seni ilişkilerden uzaklaştırıyor. İlişki insanı olmamak, birçok kişi için anlaşılmaz olabilir; fakat senin için bu durum, son derece normal. Çünkü senin için bir ilişkide olmak, adeta bir zulüm. Bir ilişkide olmanın getirdiği sorumluluklar, senin özgürlüğüne olan düşkünlüğünle çelişiyor. Sen, özgürlüğünü kısıtlayan her şeyden kaçıyorsun. Bir ilişki, senin için bir kafes oluyor ve bu kafeste olmak, seni boğuyor. Özgür olmak, senin için paha biçilemez bir değer taşıyor. Bu özgürlük, senin hayatının merkezinde yer alıyor ve bu nedenle bir ilişkiye adım atmak, senin için oldukça zor. Senin için özgürlük, hayatının en değerli parçası ve bu parçayı hiçbir şey için feda etmeye niyetin yok.

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