Hangi Ülkede Hangi Dilin Konuşulduğunu Bulabilecek misin?
Hangi Ülkede Hangi Dilin Konuşulduğunu Bulabilecek misin?
Hangi ülkede hangi resmi dil konuşuluyor biliyor musun?
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1. Avusturya'da hangi dil konuşulmaktadır?
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2. Brezilya'da hangi dil konuşulmaktadır?
3. Bulgaristan'da hangi dil konuşulmaktadır?
4. Kolombiya'da hangi dil konuşulmaktadır?
5. Macaristan'da hangi dil konuşulmaktadır?
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6. Kosova'da hangi dil konuşulmaktadır?
7. Hollanda'da hangi dil konuşulmaktadır?
8. Panama'da hangi dil konuşulmaktadır?
9. Uganda'da hangi dil konuşulmaktadır?
10. Benin'de hangi dil konuşulmaktadır?
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11. Dominik Cumhuriyeti'nde hangi dil konuşulmaktadır?
12. İsveç'de hangi dil konuşulmaktadır?
13. San Marino'da hangi dil konuşulmaktadır?
14. Vietnam'da hangi dil konuşulmaktadır?
15. Tayland'da hangi dil konuşulmaktadır?
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