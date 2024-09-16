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Hangi Ülkede Hangi Dilin Konuşulduğunu Bulabilecek misin?

Hangi Ülkede Hangi Dilin Konuşulduğunu Bulabilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 13:01

Hangi ülkede hangi resmi dil konuşuluyor biliyor musun? 

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1. Avusturya'da hangi dil konuşulmaktadır?

1. Avusturya'da hangi dil konuşulmaktadır?

2. Brezilya'da hangi dil konuşulmaktadır?

2. Brezilya'da hangi dil konuşulmaktadır?

3. Bulgaristan'da hangi dil konuşulmaktadır?

3. Bulgaristan'da hangi dil konuşulmaktadır?

4. Kolombiya'da hangi dil konuşulmaktadır?

4. Kolombiya'da hangi dil konuşulmaktadır?

5. Macaristan'da hangi dil konuşulmaktadır?

5. Macaristan'da hangi dil konuşulmaktadır?
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6. Kosova'da hangi dil konuşulmaktadır?

6. Kosova'da hangi dil konuşulmaktadır?

7. Hollanda'da hangi dil konuşulmaktadır?

7. Hollanda'da hangi dil konuşulmaktadır?

8. Panama'da hangi dil konuşulmaktadır?

8. Panama'da hangi dil konuşulmaktadır?

9. Uganda'da hangi dil konuşulmaktadır?

9. Uganda'da hangi dil konuşulmaktadır?

10. Benin'de hangi dil konuşulmaktadır?

10. Benin'de hangi dil konuşulmaktadır?
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11. Dominik Cumhuriyeti'nde hangi dil konuşulmaktadır?

11. Dominik Cumhuriyeti'nde hangi dil konuşulmaktadır?

12. İsveç'de hangi dil konuşulmaktadır?

12. İsveç'de hangi dil konuşulmaktadır?

13. San Marino'da hangi dil konuşulmaktadır?

13. San Marino'da hangi dil konuşulmaktadır?

14. Vietnam'da hangi dil konuşulmaktadır?

14. Vietnam'da hangi dil konuşulmaktadır?

15. Tayland'da hangi dil konuşulmaktadır?

15. Tayland'da hangi dil konuşulmaktadır?

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