En Son Ne Zaman Aşık Oldun?

Sen şu an aşkın büyülü dünyasında kaybolmuş durumdasın. Kalbin, adeta bir aşk şarkısının ritmine eşlik edercesine, o özel kişi için atıyor. O kişi, belki de hayatının aşkı, belki de ruh eşin. O kişiye duyduğun aşk, seni adeta bulutların üzerinde süzülüyormuşçasına hafif ve özgür hissettiriyor. Bu aşk, gözlerini her açtığında ilk düşündüğün, her kapattığında son düşlediğin kişi. Onunla geçirdiğin her an, kalbinde iz bırakan minik bir macera. Onunla yaşadığın her anı, hafızanın en özel köşesine kazıyorsun. Onunla birlikte olmak, sanki bir rüyanın içindeymişsin gibi geliyor sana. Onunla geçirdiğin her an, hayatının en değerli anılarına dönüşüyor. Onunla birlikte olduğun zaman, dünyanın tüm sorunlarından uzakta, sadece sizin olduğunuz bir dünyada hissediyorsun kendini.