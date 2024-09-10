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En Son Ne Zaman Aşık Oldun?

En Son Ne Zaman Aşık Oldun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 13:01

Birine gerçekten bir şeyler hissetmek her zaman kolay olmaz. İnsan her zaman aşık olmaz. Peki sen en son ne zaman aşık olduğunu hatırlıyor musun? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu an sevgilin var mı?

4. İlişkin için kimden tavsiye alırsın?

5. Birinden ayrıldığında kendini nasıl hissediyorsun?

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6. Sence sağlıklı bir ilişkinin sırrı ne?

7. Aşk senin hayatını nasıl değiştiriyor?

8. Peki senin aşık olduğun insanda olması gereken özellik ne?

9. Sence aşk diye bir şey var mı?

10. Son olarak sen bir ilişkiyi neden bitirirsin?

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Sen şu an aşıksın!

Sen şu an aşkın büyülü dünyasında kaybolmuş durumdasın. Kalbin, adeta bir aşk şarkısının ritmine eşlik edercesine, o özel kişi için atıyor. O kişi, belki de hayatının aşkı, belki de ruh eşin. O kişiye duyduğun aşk, seni adeta bulutların üzerinde süzülüyormuşçasına hafif ve özgür hissettiriyor. Bu aşk, gözlerini her açtığında ilk düşündüğün, her kapattığında son düşlediğin kişi. Onunla geçirdiğin her an, kalbinde iz bırakan minik bir macera. Onunla yaşadığın her anı, hafızanın en özel köşesine kazıyorsun. Onunla birlikte olmak, sanki bir rüyanın içindeymişsin gibi geliyor sana. Onunla geçirdiğin her an, hayatının en değerli anılarına dönüşüyor. Onunla birlikte olduğun zaman, dünyanın tüm sorunlarından uzakta, sadece sizin olduğunuz bir dünyada hissediyorsun kendini.

Sen çok uzun zaman önce aşık olmuşsun!

Sen çok uzun zaman önce aşık olmuşsun!

Aşkın sana göre artık bir anlamı yok. Çünkü kalbin, son aşkından aldığı darbeyle adeta paramparça olmuş. O büyülü duyguyu yeniden yaşamak için kendini hazır hissetmiyorsun. Sanki kalbin, aşka olan inancını yitirmiş gibi... Herkes etrafında aşkı konuşurken, sen sadece sessizce dinliyorsun. İçinden Aşk mı? Hayır, teşekkürler! diyorsun. Aşkın sana bıraktığı izler o kadar derin ki, sanki kalbine kazınmış gibi. O izler, her aşk şarkısında, her romantik filmde, hatta etrafındaki çiftleri görünce bile canını acıtıyor. Aşkın acı tatlı anıları, kalbinde bir yara gibi duruyor. Ve o yara hala taze... Bu yüzden aşka tövbe etmişsin. Aşkın acısını bir daha yaşamamak için, kalbini aşka kapamışsın. Aşkın sana verdiği acıyı unutmak istiyorsun. Belki de bu yüzden, aşka olan inancını kaybetmişsin. Ama unutma, aşk her zaman acı vermez. Belki de senin aşkı yeniden keşfetmenin zamanı gelmiştir. Kim bilir?

Sen hiç aşık olmamışsın!

Bir noktada, belki de tam şu anda, aşkın ne olduğunu merak ediyor olabilirsin. Bu, belki de hayatının ilk aşkını henüz yaşamadığın için olabilir. Bu durumda, aşkın ne olduğunu öğrenmek, senin için adeta bir keşif yolculuğuna dönüşebilir. Aşk, birçok kişi için hayatın en önemli, en unutulmaz deneyimlerinden biridir. Bu yüzden, aşık olmayı, o büyülü hissi merak etmek, en doğal hakkındır. Aşkın ne olduğunu bilmek, hayatın anlamını daha derinlemesine kavramamıza yardımcı olabilir. Aşık olmak, hayatın en özel anlarından biri olabilir. Kalbin hızla çarpması, sürekli onu düşünmek, onunla geçirdiğin her anı özlemek... Aşk, bizi hayatın en güzel ve aynı zamanda en zorlu anlarına hazırlar. Aşk, bizi mutluluğun zirvelerine çıkarırken, aynı zamanda hayatın acımasız gerçekleriyle de yüzleştirir. Ancak aşkın bu karmaşık doğası, onu daha da değerli ve öğretici kılar.

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