En Son Ne Zaman Aşık Oldun?
En Son Ne Zaman Aşık Oldun?
Birine gerçekten bir şeyler hissetmek her zaman kolay olmaz. İnsan her zaman aşık olmaz. Peki sen en son ne zaman aşık olduğunu hatırlıyor musun? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an sevgilin var mı?
4. İlişkin için kimden tavsiye alırsın?
5. Birinden ayrıldığında kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Sence sağlıklı bir ilişkinin sırrı ne?
7. Aşk senin hayatını nasıl değiştiriyor?
8. Peki senin aşık olduğun insanda olması gereken özellik ne?
9. Sence aşk diye bir şey var mı?
10. Son olarak sen bir ilişkiyi neden bitirirsin?
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Sen şu an aşıksın!
Sen çok uzun zaman önce aşık olmuşsun!
Sen hiç aşık olmamışsın!
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