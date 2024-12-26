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Butik mi Elegant mı? 2025 Migros Yılbaşı Sepeti Seçenekleri ve Fiyatları

Butik mi Elegant mı? 2025 Migros Yılbaşı Sepeti Seçenekleri ve Fiyatları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 20:30

Yeni yıl coşkusu için geri sayım başladı! Migros 2025 yılbaşı kutlamaları için hazırladığı iki özel sepetle evde keyifli bir yılbaşı gecesi yaşamak isteyenlere hitap ediyor. “Butik Sepet” ve “Elegant Sepet” olarak adlandırılan bu seçenekler farklı bütçelere uygun içerikleriyle dikkat çekiyor. İşte Migros yılbaşı sepetleri ve içerikleri…

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Migros Yılbaşı Butik Sepeti Fiyatı Ne Kadar, İçeriğinde Neler Var?

Migros Yılbaşı Butik Sepeti Fiyatı Ne Kadar, İçeriğinde Neler Var?

Hem ekonomik hem de keyifli bir alternatif sunan Butik Sepet 1.195 TL.  34 farklı üründen oluşan sepetin içeriği ise şöyle:

  • Kahve Dünyası Orta Öğütülmüş Türk Kahvesi 100 G

  • Nescafé 3ü1 Arada Black Roast Çözünebilir Kahve 15g 10'lu Paket

  • Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket

  • Ruffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 107 G

  • Doritos Taco Mısır Cipsi Süper Boy 121 G

  • Çerezza Popcorn Süper Boy 80 G

  • Lay's Klasik Medium Patates Cipsi 50 G

  • Master Potato Orijinal Cips 160G

  • Oreo Original 154 G

  • Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik 4x33G

  • Kahve Dünyası Bonte Sütlü Sade 50 G

  • Mc Vities Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90G

  • Toblerone Sütlü Çikolata 100 G

  • Godiva Bademli Bitter Çikolata Kare 60 G

  • Godiva Chocolate Domes Fındıklı Çikolata 30 G

  • Kahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 G

  • Olips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 G

  • First 60 Dk Infinity Nane Aromalı Sakız 27 G

  • First 60 Dk Infinity Ahududu & Limon Aromalı Şekersiz Sakız 27 G

  • Çizmeci Time Wafer Master 120 G

  • Fellas Chia Ve Yaban Mersinli Meyve Bar 40 G

  • Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 G

  • Coca-Cola Zero Sugar Pet 1 L

  • Cappy Vişneli İçecek Karton Kutu 1 L

  • Fanta Portakal Aromalı Pet 1 L

  • Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L

  • Schweppes Zero Tonik Pet 1 L

  • Nescafe Xpress Latte Original Soğuk Kahve 250 Ml

  • Doğanay Şalgam Suyu Acılı 1000 Ml

  • Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G

  • Master Nut X NR2 Karışık Kuruyemiş 160 G

  • Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cips Kajun Baharatlı 55 G

  • Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı Tuzlu 150 G

  • Burn Enerji İçeceği Kutu 250 ML

  • Burn Gold Spark Enerji İçeceği Kutu 250 ML

Migros Yılbaşı Elegant Sepeti Fiyatı Ne Kadar, İçeriğinde Neler Var?

Migros Yılbaşı Elegant Sepeti Fiyatı Ne Kadar, İçeriğinde Neler Var?

Lüks bir yılbaşı kutlaması için hazırlanan Elegant Sepet 2.995 TL. 40 özel ürünle dolu olan bu sepetin içeriği ise şöyle:

  • Ahmad Tea English Tea No.1 Bardak Poşet Çay 25'li 50 G

  • Teekanne Italienische Susskirsche 20'li Büyük Poşet Çay 45 G

  • Lor Çikolata Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 G

  • Lor Vanilya Aromalı 10'lu Kapsül Kahve 52 G

  • Komili Soğuk Sıkma Zeytinyağı 500 Ml

  • Doritos Flamin' Hot Lime Acı Biberli & Misket Limon 102 G

  • Takis Fuego Kırmızı Acı Biber & Misket Limon Aromalı Cipsi 90G

  • Divan Zeytinyağlı Fırınlanmış Kraker 60 G

  • Divan Buttero Sade Tereyağlı Kurabiye 80G

  • Lotus Karamelli Bisküvi 250 G

  • Twix Karamelli Çikolata 50 G

  • Snickers Yer Fıstıklı Çikolata 50 G

  • Ferrero Rocher Çikolata 16'lı, 200 G

  • Lindt Excellence %85 Cacao Çikolata 100 G

  • Kahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 G

  • Pol's Gurme Şeker İlavesiz Çilek Reçeli 285 G

  • Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 G

  • Schweppes Mandalina Cam Şişe 250 ML

  • San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 Ml

  • Schweppes Zero Tonik Cam Şişe 250 ML

  • Astronut Zarında Kavrulmuş Kaju 120 G

  • Astronut Kavrulmuş Bertina Badem 120 G

  • By İzzet Antep Fıstığı 400 G Jumbo

  • Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Üçgen Peynir Cipsi 30G

  • Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Çubuk Peynir Cipsi 30 G

  • Chezeer Dondurularak Kurutulmuş Peynir Cipsi Misket 30G

  • Fora Izgara Zeytin 230 G

  • Develey Meksika Sosu 300 Ml

  • Aiko Acı Sos 100 Ml

  • Delizia Bekri Tipi Hardal 150 G

  • Papia Decor Peçete 20'li

  • Paşabahçe Elysia Shot Bardağı 6'lı 60 Cc

Migros Yılbaşı Sepetleri Nereden Alınır?

Migros Yılbaşı Sepetleri Nereden Alınır?

Migros yılbaşı sepetlerini en yakın Migros mağazalarından ya da Migros Sanal Market üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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