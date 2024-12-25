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ŞOK'a Sinbo Lazer Epilatör Aleti Geliyor! 28 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Sinbo Lazer Epilatör Aleti Geliyor! 28 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.12.2024 - 14:09

ŞOK 28 Aralık 2024 ile 4 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Aralık 2024 ile 4 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Sinbo Sel Lazer Epilatör 1.999 TL,

Sinbo Sel Lazer Epilatör 1.999 TL,

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL,

  • Sinbo Saç Şekillendirme Seti 2.699 TL,

  • Penty Fluffy Termal Tayt 379 TL, 

  • Soft Kumaş Kadın Pijama Takımı 399 TL, 

  • Hareketli Peluş Kulaklık 249 TL, 

  • Peluş Kulaklık 129 TL,

  • Duracell Simply A4 Kalem Pil 6'lı 127,95 TL, 

  • Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 6'lı 127,95 TL,

  • Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3'lü 99,95 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Off-Road Aracı 599 TL, 

  • Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar 349 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Arabalar 67,50 TL, 

  • Org 499 TL, 

  • Uzaktan Kumandalı Dollyland Spor Araba 599 TL, 

  • Rüya Evim 399 TL, 

  • Dollyland Luvlie Parti Elbiseli 149 TL, 

  • Barbie Chelsea Bebek Serisi 149 TL, 

  • Altını Islatan Bebek 249 TL,

  • Yazar Kasa Alışveriş Seti 249 TL

Kasada süper indirim kampanyasında;

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 99 TL,

  • 4x80 gram Fide Klasik Ton Balığı 99 TL, 

  • 500 ml Hobby Şampuan / Saç Kremi Çeşitleri 37 TL,

  • 75 ml Colgate Aktif Beyazlık Diş Macunu 40 TL,

  • 280 gram Ülker Sütlü / Bitter Çikolata 120 TL 

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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