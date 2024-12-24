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Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Oğlak Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Oğlak Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 13:03

Oğlak burcu, disiplinli, çalışkan ve hedeflerine odaklı bir burçtur. Bu özelliklerinden yola çıkarak seçtiğimiz bu 10 ürün, hem şıklığını tamamlayacak hem de hayatına olumlu etkiler katacak. Unutma, sen özelsin ve bunu göstermenin tam zamanı! ✨

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'  

Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Mabbels Mösyö Taha X Mabbels - Harry Potter Ajanda

1. Mabbels Mösyö Taha X Mabbels - Harry Potter Ajanda

Planlı ve düzenli bir hayat sürmeyi seven Oğlaklar için vazgeçilmez bir aksesuar! Şık tasarımıyla dikkat çeken bu ajanda, tüm notlarını ve hedeflerini düzenli bir şekilde tutmana yardımcı olacak. 

Mabbels Mösyö Taha X Mabbels - Harry Potter Ajanda

Hepsiburada external

2. Spigen Caseology iPhone için MagSafe Özellikli Kartlı Manyetik Cüzdan

2. Spigen Caseology iPhone için MagSafe Özellikli Kartlı Manyetik Cüzdan

Oğlaklar, gereksiz karmaşıklıktan hoşlanmayanlardan. Bu cüzdan, hem kart hem de telefonunu tek bir aksesuar içinde taşıma imkanı sunarak pratikliği ön planda tutuyor.

Spigen Caseology iPhone için MagSafe Özellikli Kartlı Manyetik Cüzdan

Hepsiburada external

3. Mie Box Mie Box Macabeli Enerji Seti (Macabe Incili Sedef Tütsülük + Palo Santo Tütsü + Balmumu Mum + Adaçayı Tütsü Demeti + Kese + Tuz) Ritüel Kiti

3. Mie Box Mie Box Macabeli Enerji Seti (Macabe Incili Sedef Tütsülük + Palo Santo Tütsü + Balmumu Mum + Adaçayı Tütsü Demeti + Kese + Tuz) Ritüel Kiti

Oğlak burcu bireyleri, disiplinli, çalışkan ve hedeflerine odaklı yapılarıyla bilinirler. Bu özellikleriyle de zihinsel berraklık ve içsel güç, Oğlaklar için oldukça önemlidir. Mie Box Macabeli Enerji Seti, adete bu ihtiyaçları karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış bir ritüel kiti.

Mie Box Mie Box Macabeli Enerji Seti (Macabe Incili Sedef Tütsülük + Palo Santo Tütsü + Balmumu Mum + Adaçayı Tütsü Demeti + Kese + Tuz) Ritüel Kiti

Hepsiburada external

4. Huawei Watch GT 5 46MM Mavi

4. Huawei Watch GT 5 46MM Mavi

Oğlaklar, zaman yönetimi konusunda oldukça hassastırlar. Akıllı saatler, takvim, hatırlatıcı ve fitness takip özellikleriyle onlara bu konuda yardımcı olabilir. Özellikle klasik tasarımlı, deri kayışlı akıllı saatler, hem iş hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri şık bir aksesuar olmaya aday.

Huawei Watch GT 5 46MM Mavi

Hepsiburada external

5. Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3 Siyah

5. Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3 Siyah

Her zaman hazırlıklı olmayı seven Oğlaklar için taşınabilir şarj cihazları vazgeçilmezdir. Telefonlarının şarjı bittiğinde hemen müdahale etmelerine olanak tanır. 

Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3 Siyah

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6. Apple 10.9 inç iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Gümüş Rengi (10. nesil)

6. Apple 10.9 inç iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Gümüş Rengi (10. nesil)

Oğlak burcu bireyleri, iş hayatında disiplinli, çalışkan ve pratik çözümler arayan kişiliklere sahiptir. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Apple 10.9 inç iPad gibi modern ve işlevsel bir tablet, onların günlük yaşamlarını kolaylaştırabilir.

Apple 10.9 inç iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Gümüş Rengi (10. nesil)

Amazon external

7. Stanley The Ice Flow Flip Pipetli Termos

7. Stanley The Ice Flow Flip Pipetli Termos

Stanley The Ice Flow Flip Pipetli Termos, Oğlak burcunun değer verdiği pratiklik, dayanıklılık ve estetik gibi özellikleri bir araya getiren, işlevsel ve şık bir ürün.

Stanley The Ice Flow Flip Pipetli Termos

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8. Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro Siyah Koruma ve Temizlik

8. Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro Siyah Koruma ve Temizlik

Oğlak burcu bireyleri, genellikle disiplinli, düzenli ve pratik çözümler arayan kişilerdir. Sağlıklarına özen gösterirler ve uzun vadeli hedeflere odaklanırlar. Bu bağlamda, Oral-B Vitality Pro gibi bir diş fırçası, Oğlak burcunun bu özelliklerine oldukça uygun.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro Siyah Koruma ve Temizlik

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9. Kaheign 12 Adet Bitki Yetiştirme Seti

9. Kaheign 12 Adet Bitki Yetiştirme Seti

Oğlaklar, iş dışında da kendilerini geliştirmek isterler. Boş zamanlarını değerlendirebilecekleri hobi kitleri, onlara keyifli anlar yaşatacaktır. Bizim önerimiz ise Kaheign 12 Adet Bitki Yetiştirme Seti.

Kaheign 12 Adet Bitki Yetiştirme Seti

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10. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, Misket Limonu Yeşili, Kömür Grisi

10. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, Misket Limonu Yeşili, Kömür Grisi

Özellikle dış görünüşüne önem veren, pratik ve kaliteli ürünlerden hoşlanan Oğlaklar için harika bir seçenekle geldik. Çünkü Philips OneBlade QP2824/10, Oğlak burcunun hem pratiklik hem de estetik beklentilerini karşılayan, işlevsel ve şık bir ürün.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, Misket Limonu Yeşili, Kömür Grisi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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