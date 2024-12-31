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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Pipetli Termos'tan Karaca'nın Takımlarına 31 Aralık 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Pipetli Termos'tan Karaca'nın Takımlarına 31 Aralık 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 14:34

31 Aralık 2024 tarihinde alışveriş dünyasında hangi fırsatlar sizleri bekliyor, birlikte göz atalım. Stanley Pipetli Termos, bugünün indirimli ürünleri arasında öne çıkıyor. Sıcak içeceklerinizi dilediğiniz sıcaklıkta tutmak için ideal bir seçenek olan bu termos, bugün sizlere özel bir fiyatla sunuluyor. Ayrıca Karaca'nın şık ve kullanışlı kahvaltılık takımları da indirim listemizde yer alıyor. Gelin, alışverişinizi birlikte yapalım.

Bu içerik 31.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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2.850,00 TL'den 2.137,50 TL'ye düştü.

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5. Karaca Elegance Bone Nar 28 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı

5. Karaca Elegance Bone Nar 28 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı

Sepette 1.999,50 TL.

Karaca Elegance Bone Nar 28 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı

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7. Victorinox Hiker Çok Fonksiyonlu Çakı

7. Victorinox Hiker Çok Fonksiyonlu Çakı

Sepette 1.308,15 TL.

Victorinox Hiker Çok Fonksiyonlu Çakı

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8. TCL MT42 Movetıme Akıllı Çocuk Saati

8. TCL MT42 Movetıme Akıllı Çocuk Saati
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5.500,00 TL yerine şimdi 4.946,34 TL.

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9. Oral-B iO - 3 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

9. Oral-B iO - 3 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Fiyatı 3.175,00 TL.

Oral-B iO - 3 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

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10. Crocs Classic Blue Bolt Terlik Unisex Yetişkin

10. Crocs Classic Blue Bolt Terlik Unisex Yetişkin

738,90 TL.

Crocs Classic Blue Bolt Terlik Unisex Yetişkin

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11. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt, Buz Beyazı

11. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt, Buz Beyazı

1.599,00 TL.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt, Buz Beyazı

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12. Xiaomi Redmi Buds 3T Pro Bluetooth Kulaklık Beyaz

12. Xiaomi Redmi Buds 3T Pro Bluetooth Kulaklık Beyaz

İndirimle 1499 TL.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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