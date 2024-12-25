onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Oral-B Diş Fırçalarına 25 Aralık 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Oral-B Diş Fırçalarına 25 Aralık 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 14:13

25 Aralık 2024 tarihinde kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında Stanley termoslar ve OralB diş fırçaları yer alıyor. Piyasa koşullarında belirgin bir indirimle sunulan bu ürünler, kalite ve kullanım rahatlığıyla öne çıkıyor. Bu fırsatlar, hem bütçenizi koruma altına alacak hem de ihtiyaçlarınızı en üst düzeyde karşılayacak seçenekler sunuyor. Bugünün fırsatları arasında yer alan bu ürünler, stoklarla sınırlı. Bu nedenle, bu kaliteli ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak için hemen harekete geçin.

Bu içerik 25.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Babyliss D773De Hydro-Fusion 2100W Saç Kurutma Makinesi

1. Babyliss D773De Hydro-Fusion 2100W Saç Kurutma Makinesi

2.213,54 TL yerine indirimle 1.859,00 TL.

Babyliss D773De Hydro-Fusion 2100W Saç Kurutma Makinesi

Amazon external

2. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

2. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

Sadece fiyatı 1.599,00 TL.

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

Amazon external

3. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Beyaz (Seyahat Kabı Hediyeli)

3. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Beyaz (Seyahat Kabı Hediyeli)

Fiyatı sadece 1.763,00 TL.

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Beyaz (Seyahat Kabı Hediyeli)

Amazon external

4. Crocs Classic Quartz Terlik Unisex Yetişkin

4. Crocs Classic Quartz Terlik Unisex Yetişkin

1.355,20 TL yerine şimdi 1.022,90 TL. 

Crocs Classic Quartz Terlik Unisex Yetişkin

Amazon external

5. ZL’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow & Prime Lab Matte Setter Matlaştırıcı Primer – Makyaj Bazı

5. ZL’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow & Prime Lab Matte Setter Matlaştırıcı Primer – Makyaj Bazı

Fiyatı  375,90 TL.

L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow & Prime Lab Matte Setter Matlaştırıcı Primer – Makyaj Bazı

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Skechers D'LİTES - Fresh Start Kadın Beyaz Sneakers - 11931

6. Skechers D'LİTES - Fresh Start Kadın Beyaz Sneakers - 11931

6.799,00 TL yerine şimdi 3.999,00 TL.

Skechers D'LİTES - Fresh Start Kadın Beyaz Sneakers

Hepsiburada external

7. Starbucks® Klasik Seri Termos - Gri-Yeşil Renkli 473 ml

7. Starbucks® Klasik Seri Termos - Gri-Yeşil Renkli 473 ml

Sepette 699,30 TL.

Starbucks® Klasik Seri Termos - Gri-Yeşil Renkli 473 ml

Hepsiburada external

8. UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot 1016222

8. UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot 1016222

9.999,00 TL yerine indirimle 8.999,00 TL.

UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot 1016222

Hepsiburada external

9. Karaca Rory Tek Kişilik Çay Fincan Takımı 200 ml

9. Karaca Rory Tek Kişilik Çay Fincan Takımı 200 ml

İndirimle sadece 144,99 TL.

Karaca Rory Tek Kişilik Çay Fincan Takımı 200 ml

Hepsiburada external

10. Bella Maison Jolly Melamin Tepsi Kırmızı (42X31 Cm)

10. Bella Maison Jolly Melamin Tepsi Kırmızı (42X31 Cm)

Sepette sadece 240,00 TL.

Bella Maison Jolly Melamin Tepsi Kırmızı (42X31 Cm)

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı | Tüm Cilt Tipleri

11. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı | Tüm Cilt Tipleri

Cream Co. ürünlerinde indirime ek her gün flaş indirimlerle DİP FİYATLAR!

Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı | Tüm Cilt Tipleri

Trendyol external

12. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

12. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Tüm ürünlerde %30a varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Trendyol external

13. Penti Thin Looking Termal İçi Peluşlu Siyah Külotlu Çorap

13. Penti Thin Looking Termal İçi Peluşlu Siyah Külotlu Çorap

%50' ye varan indirimi keşfedin!

Penti Thin Looking Termal İçi Peluşlu Siyah Külotlu Çorap

Trendyol external

14. THE BATH FACTORY Gold Aura Nemlendirici Ve Besleyici Mistik Kokulu Duş Jeli 400 ml

14. THE BATH FACTORY Gold Aura Nemlendirici Ve Besleyici Mistik Kokulu Duş Jeli 400 ml

3 al 2 öde ve kupon fırsatlarını kaçırmayın!

THE BATH FACTORY Gold Aura Nemlendirici Ve Besleyici Mistik Kokulu Duş Jeli 400 ml

Trendyol external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın