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ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 25 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 25 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.12.2024 - 13:58

ŞOK 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Alpina Beyaz Ankastre Set 6.799 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.799 TL

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.899 TL, 

  • Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL,

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL,

  • El İmalatı Cam Meyvelik 199 TL, 

  • Ahşap Kapaklı Çelik Termos 399 TL, 

  • Bambu Peynir Sunum Kesme Tahtası 199 TL, 

  • Dekoratif Metal Sunumluk 199 TL, 

  • Chef's Salata Kurutucu 899 TL. 

  • 4'lü Meyve Bıçağı 69,95 TL, 

  • Dikdörtgen Derin Büyük Vakumlu Saklama Kabı 79,95 TL, 

  • Dikdörtgen Derin Küçük Vakumlu Saklama Kabı 69,95 TL, 

  • Hamur Leğeni 149 TL, 

  • Dikdörtgen Küçük Rüya Saklama Kabı 59,95 TL,

  • Dikdörtgen Büyük Rüya Saklama Kabı 79,95 TL,

  • 3 litre Vakumlu Saklama Kabı 79,95 TL, 

  • 2 litre Vakumlu Saklama Kabı 59,95 TL, 

  • 1 litre Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL, 

  • 0,5 litre Vakumlu Saklama Kabı 34,95 TL,

  • Mystyle Muffin Kek Kalıbı 99,95 TL, 

  • Bambu Çerezlik Çeşitleri 119 TL, 

  • 10 litre Masal Saklama Kabı 189 TL, 

  • 4,5 litre Masal Saklama Kabı 99,95 TL,

  • 1,6 litre Masal Saklama Kabı 59,95 TL

Günün fırsatları burada

Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL,

Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL,

  • Lara Çalıma Koltuğu 1.249 TL, 

  • Beyaz Çalışma Masası 699 TL, 

  • Luis Çalışma Masası 699 TL, 

  • Timsah Dokulu Silikon Kalemlik / Organizer 129 TL,

  • Desenli Çıtçıtlı Şeffaf Çanta 34,95 TL, 

  • Katlanır Yatak 1.249 TL, 

  • Smart Comfort Rollpack Yatak 1.249 TL,

  • Gokidy Dans Eden Robot 299 TL, 

  • Melisa ve Bebeği 199 TL, 

  • Magic Metal Araba 199 TL, 

  • 2'li Soft Dart Atar 299 TL, 

  • Drift Atan Araba 149 TL, 

  • Desenli Büyük Soft Top 69,95 TL, 

  • Ördekli Büyük Balık Oltası 99,95 TL, 

  • Dollyland Balerin Bebek 349 TL, 

  • Oyuncak Fileli Puset 169 TL,

  • Dollyland Minkie Pet Kuaförü 119 TL

Mobilyalar burada

Şok Haftanın Fırsatları

Şok Haftanın Fırsatları

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Süper indirimlerde;

  • 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 105 TL, 

  • 4x1 litre Fuse Tea Şeftali Paylaşmalık Lezzet 93 TL,

  • 24'lü Ülker Halley Mini 60 TL, 

  • 2x90 adet Komili Soft Islak Havlu 45 TL,

  • 2470 ml Omo Sık Yıkananlar Tüm Renkler Sıvı Deterjan 149 TL

Elektronik ve beyaz eşya;

Elektronik ve beyaz eşya;
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Pijama takımları

Pijama takımları

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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