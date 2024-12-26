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İşitme Engeli Sebebiyle Avusturya’da İstanbul’a Gelen Minik Kız Tedavi Sonrası Duymaya Başladı

İşitme Engeli Sebebiyle Avusturya’da İstanbul’a Gelen Minik Kız Tedavi Sonrası Duymaya Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 20:56

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Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler, dur durak bilmeden ilerlemekte. Birçok rahatsızlığın tedavisi artık mümkün hale geliyor ve bu durum, insanlık için büyük bir umut ışığı oluşturuyor. Her yeni güne, tıp dünyasından gelen olumlu haberlerle başlıyoruz. Bu sürekli gelişim ve ilerleme, sağlık sektörünün geleceğine dair umutlarımızı yeşertiyor ve bize daha sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. Sosyal medyada da sağlığına kavuşan insanların videoları ile günümüz güzelleşiyor.

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İşitme engeli sebebiyle tedavi için Avusturya’da İstanbul’a gelen 13 yaşındaki Zümra, tedavi sonrası duymaya başladı.

İşitme engeli sebebiyle tedavi için Avusturya’da İstanbul’a gelen 13 yaşındaki Zümra, tedavi sonrası duymaya başladı.

Hem kendisinin hem de ailesinin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, izleyenleri de duygulandırdı.

Hem kendisinin hem de ailesinin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, izleyenleri de duygulandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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