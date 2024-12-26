onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Benim Arkadaşım Olur musun? Hazırladığı Espri Defteriyle Sınıfın Neşesini Yükselten "Espiri Mehmet"

Benim Arkadaşım Olur musun? Hazırladığı Espri Defteriyle Sınıfın Neşesini Yükselten "Espiri Mehmet"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 19:25

İçerik Devam Ediyor

Her çevrenin enerjisini artıran, atmosferi canlandıran şakacı dostlar vardır. Bu tür arkadaşlar, her durumda ve her koşulda bulunduğu ortamın enerjisini yükselten kişilerdir. Onlarla geçirilen zaman, her zaman eğlenceli ve keyifli olur. Onlar, hayatın monotonluğunu kıran, her anı eğlenceli hale getiren neşe dolu insanlardır. Siz de böyle insanları seviyorsanız sizi 'Espiri Mehmet' ile tanıştıralım.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDxYQw...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırladığı şaka defteriyle girdiği ortamları neşelendirmeye hazırlanan Espiri Mehmet, öğretmenine rastgele bir sayı sorup esprisini patlattı.

Hazırladığı şaka defteriyle girdiği ortamları neşelendirmeye hazırlanan Espiri Mehmet, öğretmenine rastgele bir sayı sorup esprisini patlattı.

Mehmet'in şakasını büyük bir rahatlık ve ustalıkla yaptığı o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Mehmet'in şakasını büyük bir rahatlık ve ustalıkla yaptığı o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın