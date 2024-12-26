Benim Arkadaşım Olur musun? Hazırladığı Espri Defteriyle Sınıfın Neşesini Yükselten "Espiri Mehmet"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDxYQw...
Her çevrenin enerjisini artıran, atmosferi canlandıran şakacı dostlar vardır. Bu tür arkadaşlar, her durumda ve her koşulda bulunduğu ortamın enerjisini yükselten kişilerdir. Onlarla geçirilen zaman, her zaman eğlenceli ve keyifli olur. Onlar, hayatın monotonluğunu kıran, her anı eğlenceli hale getiren neşe dolu insanlardır. Siz de böyle insanları seviyorsanız sizi 'Espiri Mehmet' ile tanıştıralım.
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Hazırladığı şaka defteriyle girdiği ortamları neşelendirmeye hazırlanan Espiri Mehmet, öğretmenine rastgele bir sayı sorup esprisini patlattı.
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Mehmet'in şakasını büyük bir rahatlık ve ustalıkla yaptığı o anlar sosyal medyada beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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