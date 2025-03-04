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Pelin Akil'in Yeni Yavrusundan Çağla Şıkel'in Kahvaltısına 4 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Pelin Akil'in Yeni Yavrusundan Çağla Şıkel'in Kahvaltısına 4 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2025 - 01:02

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Pelin Akil

Pelin Akil

Zeynep Sever Demirel

Zeynep Sever Demirel
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İrem Derici

İrem Derici

Başak Dizer

Başak Dizer

Göksel

Göksel

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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