Pelin Akil'in Yeni Yavrusundan Çağla Şıkel'in Kahvaltısına 4 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pelin Akil'in Yeni Yavrusundan Çağla Şıkel'in Kahvaltısına 4 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Zeynep Bastık
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Çağla Şıkel
Farah Zeynep Abdullah
Pelin Akil
Zeynep Sever Demirel
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İrem Derici
Başak Dizer
Göksel
Berfu Yenenler
Yasemin Şefkatli
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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