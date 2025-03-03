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İğne Atsan Yere Düşmez: Hindistan’a Giden Türk Gezgin Tren Yolculuğunu Paylaştı

İğne Atsan Yere Düşmez: Hindistan’a Giden Türk Gezgin Tren Yolculuğunu Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 13:20

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Kalabalığıyla, sokak kültürüyle, damak tadıyla konumuz yine Hindistan! Bizim yaşam tarzımızdan epey farklı olan Hindistan özellikle sokak lezzetleriyle sık sık karşımıza çıkıyor. O paylaşımları her gördüğümüzde nasıl yediklerini aklımızdan geçiyoruz. E bir de bu işin hijyen tarafı var. Sizler de biliyorsunuz ki Hindistan’da hayat sokakta akıyor ve tüm ihtiyaçlar sokaklarda gideriliyor. Hal böyle olunca da iyi bir hijyen seviyesi beklemek mümkün olmuyor. 

Hindistan’ın öne çıkan özelliklerinden bir diğeri de ulaşımı. Oraya giden gezginlerin, otobüslerden ve trenlerden yaptıkları paylaşımlar kısa sürede etkileşimleri topluyor. Şimdiyse tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. 

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

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Hindistan’da yaptığı tren yolculuğunu paylaşan Türk gezgin de, paylaşımıyla viral olmayı başaranlardan.

Hindistan’da yaptığı tren yolculuğunu paylaşan Türk gezgin de, paylaşımıyla viral olmayı başaranlardan.

Çünkü görüntüler pek de alışık olduğumuz türden değil.

Trenin her yerinde insan var desek abartmış olmayız. O kalabalıkta nasıl seyahat edilir bilmiyoruz.

Trenin her yerinde insan var desek abartmış olmayız. O kalabalıkta nasıl seyahat edilir bilmiyoruz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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