İğne Atsan Yere Düşmez: Hindistan’a Giden Türk Gezgin Tren Yolculuğunu Paylaştı

Kalabalığıyla, sokak kültürüyle, damak tadıyla konumuz yine Hindistan! Bizim yaşam tarzımızdan epey farklı olan Hindistan özellikle sokak lezzetleriyle sık sık karşımıza çıkıyor. O paylaşımları her gördüğümüzde nasıl yediklerini aklımızdan geçiyoruz. E bir de bu işin hijyen tarafı var. Sizler de biliyorsunuz ki Hindistan’da hayat sokakta akıyor ve tüm ihtiyaçlar sokaklarda gideriliyor. Hal böyle olunca da iyi bir hijyen seviyesi beklemek mümkün olmuyor.

Hindistan’ın öne çıkan özelliklerinden bir diğeri de ulaşımı. Oraya giden gezginlerin, otobüslerden ve trenlerden yaptıkları paylaşımlar kısa sürede etkileşimleri topluyor. Şimdiyse tam da böyle bir örnekle karşınızdayız.

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