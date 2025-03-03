Isparta’da “Bol Malzemeli” Şeklinde Satılan Döner Akıl Tutulması Yaşattı: “Yanlışlıkla Döner Düşmüş”

Ülkemizle özdeşleşen tatlar arasında ilk sıralarda tavuk ve et döner yer alıyor. Ancak artık eskisi gibi güzel döner bulmak zorlaştı. Dükkanlarda ya soslu döner görüyoruz, ya da az malzemeli dönerler görüyoruz. Hatta yurt dışında “Türk döneri” şeklinde satılan dönerlerin çok daha lezzetli ve bol malzemeli olduğunu sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz.

Şimdiyse Isparta’dan bir işletmenin görüntüleriyle karşınızdayız. “Bol malzemeli” notuyla satılan tavuk döner sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gelin detaylara geçelim. 👇