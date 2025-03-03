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Isparta’da “Bol Malzemeli” Şeklinde Satılan Döner Akıl Tutulması Yaşattı: “Yanlışlıkla Döner Düşmüş”

Isparta’da “Bol Malzemeli” Şeklinde Satılan Döner Akıl Tutulması Yaşattı: “Yanlışlıkla Döner Düşmüş”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 10:50

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Ülkemizle özdeşleşen tatlar arasında ilk sıralarda tavuk ve et döner yer alıyor. Ancak artık eskisi gibi güzel döner bulmak zorlaştı. Dükkanlarda ya soslu döner görüyoruz, ya da az malzemeli dönerler görüyoruz. Hatta yurt dışında “Türk döneri” şeklinde satılan dönerlerin çok daha lezzetli ve bol malzemeli olduğunu sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. 

Şimdiyse Isparta’dan bir işletmenin görüntüleriyle karşınızdayız. “Bol malzemeli” notuyla satılan tavuk döner sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gelin detaylara geçelim. 👇

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Gündem olan tavuk dönerin hazırlanışı kayda alınmıştı ve içinde neredeyse hiç tavuk olmadığı görüldü.

Gündem olan tavuk dönerin hazırlanışı kayda alınmıştı ve içinde neredeyse hiç tavuk olmadığı görüldü.

Yeşillik, soğan ve domatesle doldurulmuştu.

İzleyiciler şaka olmasına inanmak isterken gerçeklik ihtimali ise ahlakı sorgulattı.

İzleyiciler şaka olmasına inanmak isterken gerçeklik ihtimali ise ahlakı sorgulattı.

İzleyiciler yorumlarda buluştu ve tepkilerini dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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