Isparta’da “Bol Malzemeli” Şeklinde Satılan Döner Akıl Tutulması Yaşattı: “Yanlışlıkla Döner Düşmüş”

Ülkemizle özdeşleşen tatlar arasında ilk sıralarda tavuk ve et döner yer alıyor. Ancak artık eskisi gibi güzel döner bulmak zorlaştı. Dükkanlarda ya soslu döner görüyoruz, ya da az malzemeli dönerler görüyoruz. Hatta yurt dışında “Türk döneri” şeklinde satılan dönerlerin çok daha lezzetli ve bol malzemeli olduğunu sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz.
Şimdiyse Isparta’dan bir işletmenin görüntüleriyle karşınızdayız. “Bol malzemeli” notuyla satılan tavuk döner sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gelin detaylara geçelim. 👇
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Gündem olan tavuk dönerin hazırlanışı kayda alınmıştı ve içinde neredeyse hiç tavuk olmadığı görüldü.
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İzleyiciler şaka olmasına inanmak isterken gerçeklik ihtimali ise ahlakı sorgulattı.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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