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Çankırılı Vatandaş Üç Katlı Demir Yığını Üst Geçidi Görünce İki Çift Laf Söylemeden Edemedi

Çankırılı Vatandaş Üç Katlı Demir Yığını Üst Geçidi Görünce İki Çift Laf Söylemeden Edemedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 15:24

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Sokaklarda gezerken gördüğümüz bazı yapılar “neden” dedirtiyor. Çankırı’dan paylaşılan bir video da aynı etkiyi yarattı. Çankırılı Aziz Çavuşoğlu, @en_akilli_deli adlı Instagram sayfasından ilgili videoyu paylaşmasıyla kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Videomuzun başrolünde bir üst geçit vardı ancak pek alıştığımız türden bir üst geçit değildi. Bu üst geçit üç katlıydı ve demirler sebebiyle görüntü kirliliğine sebep oluyordu.

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

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Aziz Çavuşoğlu, “30 saniyelik yolu 13 dakikaya çıkaran ustalık eseri” sözleriyle üst geçidi tanıtmış, iğneleyici cümleleriyle duygularımıza tercüman olmuştu.

Aziz Çavuşoğlu, “30 saniyelik yolu 13 dakikaya çıkaran ustalık eseri” sözleriyle üst geçidi tanıtmış, iğneleyici cümleleriyle duygularımıza tercüman olmuştu.

Üst geçitteyken Çankırılı amcalarımızdan birinin yorumu da kayda yansımıştı. Amcamız epey beğenmiş görünüyordu.

İzleyiciler de video karşısında yorumlarda buluştu. Herkes içerik üreticisini anlatımından dolayı tebrik etti.

İzleyiciler de video karşısında yorumlarda buluştu. Herkes içerik üreticisini anlatımından dolayı tebrik etti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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