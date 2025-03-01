Çankırılı Vatandaş Üç Katlı Demir Yığını Üst Geçidi Görünce İki Çift Laf Söylemeden Edemedi

Sokaklarda gezerken gördüğümüz bazı yapılar “neden” dedirtiyor. Çankırı’dan paylaşılan bir video da aynı etkiyi yarattı. Çankırılı Aziz Çavuşoğlu, @en_akilli_deli adlı Instagram sayfasından ilgili videoyu paylaşmasıyla kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Videomuzun başrolünde bir üst geçit vardı ancak pek alıştığımız türden bir üst geçit değildi. Bu üst geçit üç katlıydı ve demirler sebebiyle görüntü kirliliğine sebep oluyordu.

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇