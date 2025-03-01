Erkek Arkadaşının Adını Dövme Yaptırdı: Sürprizi Gören Genç Şaşkınlıktan Bayılacaktı

Çift dövmesi yaptırmak çoğu zaman eleştiri alan bir konu. Hatta dövmeciler arasında da sevgililerin, eşlerin isimlerini dövme yaptırmanın doğru olmadığını söyleyenler var. Ancak insan karşısındaki kişiye olan sevgisiyle her şeyi yapabilecek bir cesarete erişiyor biliyorsunuz ki. @tuqcekandemiir adlı genç kadın da erkek arkadaşının adını koluna yazdırmıştı. Sürpriz yaparak erkek arkadaşına gösterdi ve o anları kayda aldı.