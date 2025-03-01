Erkek Arkadaşının Adını Dövme Yaptırdı: Sürprizi Gören Genç Şaşkınlıktan Bayılacaktı

Çift dövmesi yaptırmak çoğu zaman eleştiri alan bir konu. Hatta dövmeciler arasında da sevgililerin, eşlerin isimlerini dövme yaptırmanın doğru olmadığını söyleyenler var. Ancak insan karşısındaki kişiye olan sevgisiyle her şeyi yapabilecek bir cesarete erişiyor biliyorsunuz ki. @tuqcekandemiir adlı genç kadın da erkek arkadaşının adını koluna yazdırmıştı. Sürpriz yaparak erkek arkadaşına gösterdi ve o anları kayda aldı.
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Aslında serum izini göstereceğini söylemişti ancak kolunu açınca erkek arkadaşı “Ahmet” yazdığını gördü.
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Sosyal medyada kısa sürede popüler olan videoya “Sevilmek nasıl bir his, biz nerede yanlış yapıyoruz” şeklinde yorumlar geldi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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