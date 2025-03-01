Zelenskiy ve Trump’ın Tartışmalı Görüşmesinden Görüntüler Yapay Zeka ile Kavgaya Dönüştürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşme değerli madenler anlaşması üzerineydi ancak pek de iç açıcı olmadı. Görüşmede dakikalar geçtikçe gerilim arttı ve ikili kameraların önünde atışmaya başladı. Bir süre sonra öfkeleri de yükselen ikili, sert konuşmaya başladı. Trump’ın yardımcısı Vance de olaya dahil oldu.

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