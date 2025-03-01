Zelenskiy ve Trump’ın Tartışmalı Görüşmesinden Görüntüler Yapay Zeka ile Kavgaya Dönüştürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşme değerli madenler anlaşması üzerineydi ancak pek de iç açıcı olmadı. Görüşmede dakikalar geçtikçe gerilim arttı ve ikili kameraların önünde atışmaya başladı. Bir süre sonra öfkeleri de yükselen ikili, sert konuşmaya başladı. Trump’ın yardımcısı Vance de olaya dahil oldu.
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Zelenskiy ve Trump arasında yaşanan gerilim, kameralara anbean yansıdı.
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Ancak o anları izleyenler arasından bir sosyal medya kullanıcısı kendini tutamadı ve görüntüleri yapay zekaya aktardı.
Görüntüler epey gerçekçiydi. Zelenskiy ve Trump arasında yaşananlar bilinmese bu görüntülerin gerçek olduğuna muhakkak inananlar olacaktır.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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