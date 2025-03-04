4 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Mert Demir için zor günler kapıda! Özel hayatında Serenay Sarıkaya ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı bu kez de kariyerinde büyük bir krizle karşı karşıya. Geçtiğimiz yaz Mabel Matiz ile birlikte söylediği ve Türkiye’nin diline pelesenk olan ‘Antidepresan’ şarkısının çalıntı olduğu iddia edilmişti. Açılan dava sonucunda bilirkişi raporu açıklandı ve Merve Holefter haklı bulundu. İşte detaylar…
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obralığıyla nam salmış ünlü şarkıcı İrem Derici, müzik kariyerine 2010'ların başında başladı ve "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla tanındı biliyorsunuz. Kendisi şimdilerde gündem olan olaylara verdiği eleştirel tepkiler ve özel hayatına yönelik yaptığı paylaşımlarla konuşulan bir isim haline geldi. İrem Derici, şubat ayında Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başladı. Bu sefer aradığı aşkı bulduğuna inandığımız güzel şarkıcı, her geçen gün mutluluğuna bir yenisini ekleyerek aşk pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Fakat Derici, bu sefer takipçilerine adeta sevgilisinden dert yandı. Bunun üzerine kadın takipçilerinden tavsiye istemeyi de ihmal etmedi.
Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Aydın ve yeni sevgilisi model İrem Haznedar beraber görüntülenmiş ve böylelikle birliktelik doğrulanmıştı. Ardından İrem Haznedar'ın Blok3 ve annesiyle paylaştığı ''aile'' fotoğrafı büyük ses getirmişti. Kalbini sızlatan aşklarının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen rap parçalarını yaratan Hakan Aydın, aradığını İrem'de bulmuş gibi gözüküyordu. İkilinin şimdilerde sosyal medya üzerinden takipleşmemesi ayrılık iddialarını ortaya çıkarmıştı. Fakat Mehmet Üstündağ'ın özel haberine göre, bu aşkta evlilik sözü Blok3'ün annesi tarafından çoktan verilmiş bile! Bu aşkın sonu nikah dairesi mi yoksa Hakan Aydın'ın yeni albümüne şarkı sözü mü olacak, birlikte göreceğiz!
Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkisi, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz 2024 yılından beri süregelen ilişkileriyle ön planda olan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla her geçen gün daha da çok konuşuluyor biliyorsunuz. Zeynep Bastık, bu sefer de sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte spor salonunun yolunu tuttu. İkiliden şakayla karılık aşk pozu hemen geldi.
Yıllar önce yayınladığı yer yer hüzünlü yer yer ise neşeli şarkılarıyla tanıdığımız Oğuzhan Uğur, 2012'de "Çok Şükür" isimli ilk albümünü piyasaya sürmüş ardından, müzik kariyerine çeşitli single'larla devam etmişti. Daha sonrasında YouTube'u bir hayli aktif kullanan Uğur, YouTube'da BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oğuzhan Uğur'un özellikle babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ile çektiği videolar izleyiciler tarafından rağbet görmüş, kanal günden güne büyümüştü. Şimdilerde ise Oğuzhan Uğur'un adını 'Saygı1' projesiyle sık sık duyuyoruz biliyorsunuz. Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Kendisi, 'Türkiye genelinde evlenme çağında olup hiç evlenmeyenlerin sayısı' açıklanınca, bu paylaşımın üzerinden yaptığı alıntıyla gündeme geldi. Ünlü ismin önerisine birçok kullanıcı destek verdi.
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Son dönemde adını sıkça duyduğumuz rapçi Alizade çıkardığı şarkılar kadar kliplerindeki cesur sahnelerle de gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, sansasyonel açıklamaları ve hareketli özel hayatıyla sık sık tartışma yaratan ünlü rapçi bu kez de hakkında başlatılan incelemeyle adından söz ettirdi. LvbelC5 ve Akdo ile ortaklaşa çıkardığı klip içerdiği sahneler nedeniyle tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından yetkililer harekete geçti ve Alizade hakkında inceleme başlatıldı. İşte detaylar...
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahnelerde yer alan ve birçok unutulmaz esere imza atan Akbayram, hem sesiyle hem de şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Sanat dünyasında derin bir boşluk bırakan bu kayıp, sevenlerini derinden üzüntüye boğarken usta isim son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü ismin katıldığı cenazede ortam gerildi. Cahit Berkay'ın sorulan sorulara ve fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdiği anlar sosyal medyaya düşerken usta isim açıklamada bulundu.
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu’nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le yaşadığı fırtınalı ilişki geçtiğimiz günlerde sona erdi. Olaylı başlayan bu aşk olaylı bir şekilde bitti. Kimi bu aşk için “reklam” dedi, kimi ise “gerçekten aşk yaşadılar” yorumunda bulundu. Ama gerçek şu ki artık yollar ayrıldı. Bekarlığın tadını çıkarmaya başlayan Afra Saraçoğlu’nun bu kez gönlünü Şeyma Subaşı’nın eski eşi Muhammed Alsaloussi’ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan’da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.
Kira polemiğiyle magazin manşetlerine yerleşen ünlülerin arasına son olarak Pelin Karahan yerleşmişti. Pelin Karahan, annesi için Beykoz'da tuttuğu evin kirasını beş aydır ödemediği iddialarına karşılık verdi. Ev sahibi, Karahan'ın 2024'te ödeme yapmadığı için icra takibi başlattığını belirtmişti. Karahan ise, kira ödemelerinin dava süreci nedeniyle aksadığını ve ev sahiplerinin gönderdiği kirayı beğenmediği için geri gönderdiğini söyledi. Gelin ünlü oyuncunun iddialara cevabına birlikte bakalım!
Hepsi grubundan ayrılmasıyla adını yıllarca tepkilerin odağında gördüğümüz Gülçin Ergül Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturan Big5 isimli programla yeniden adından bahsettirmeye başlamıştı. Son olarak Savaşçı isimli şarkısıyla sektöre dönen Gülçin Ergül Katarsis programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Adından gruba dair yaptığı açıklamalarla bahsettiren Gülçin'e Yasemin ve Cemre'nin yanıtları ise gecikmemişti. Yıllar önceki mevzu yeniden kızışırken Gülçin, Yasemin'in "mağdur" çıkışını cevapsız bırakmadı!
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Dilan ve Engin Polat çifti hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yeniden soruşturma başlatılmış ve ikili gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan Dilan Polat sosyal medya hesabını kapatmıştı. Engin Polat'tan boşanacağını söyleyen Dilan Polat Instagram hesabından sessizliğe bürünürken X'te gündem olan Kuran okuduğu görüntüler hakkında tepkisini dile getirmeden edemedi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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