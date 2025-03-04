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Gamer Sevgilinin Zorluklarını İliklerine Kadar Hisseden İrem Derici, Derdine Devayı Takipçilerinde Aradı!

Gamer Sevgilinin Zorluklarını İliklerine Kadar Hisseden İrem Derici, Derdine Devayı Takipçilerinde Aradı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 23:27

Dobralığıyla nam salmış ünlü şarkıcı İrem Derici, müzik kariyerine 2010'ların başında başladı ve 'Zorun Ne Sevgilim', 'Kalbimin Tek Sahibine' ve 'Dantel' gibi hit şarkılarla tanındı biliyorsunuz. Kendisi şimdilerde gündem olan olaylara verdiği eleştirel tepkiler ve özel hayatına yönelik yaptığı paylaşımlarla konuşulan bir isim haline geldi. 

İrem Derici, şubat ayında Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başladı. Bu sefer aradığı aşkı bulduğuna inandığımız güzel şarkıcı, her geçen gün mutluluğuna bir yenisini ekleyerek aşk pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Fakat Derici, bu sefer takipçilerine adeta sevgilisinden dert yandı. Bunun üzerine kadın takipçilerinden tavsiye istemeyi de ihmal etmedi.

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Her sene mutlaka yeni bir hit parçayla bizleri buluşturan başarılı şarkıcı İrem Derici'yi illaki tanıyorsunuzdur.

Her sene mutlaka yeni bir hit parçayla bizleri buluşturan başarılı şarkıcı İrem Derici'yi illaki tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde magazin gündeminin merceği altında olan şarkıcı, yaptığı her paylaşımla olay olmayı başarıyor biliyorsunuz. Kendisi açık sözlü mizacı ve her olayda ön plana çıkartmaktan çekinmediği dobralığıyla tanıdığımız bir isim.

Aşk hayatıyla da dikkat çeken ünlü isim, daha öncelerde Cem Belevi ve Atakan Işıktutan ile epey olaylı ilişkiler yaşamıştı.

Aşk hayatıyla da dikkat çeken ünlü isim, daha öncelerde Cem Belevi ve Atakan Işıktutan ile epey olaylı ilişkiler yaşamıştı.

Hatta kendisi çapkınlığıyla nam salmış şarkıcılarımızdan biri olan Cem Belevi ile olan ilişkisine çok kez şans vermiş fakat bu aşk ne yazık ki ihanet iddialarıyla sona ermişti. 

Atakan Işıktutan'ın ise kendisini sahne aldığı bir mekanda izlemeye gelmesi ''Aşk yeniden mi?'' sorularını sormamıza yol açsa da ikili aşklarını çoktan maziye gömmüştü.

Derici, şubat ayında Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Derici, şubat ayında Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

İrem Derici bu sefer öyle bir aşık oldu ki, sevgilisine ''gay'' diyen takipçisine karşı lafı gediğine oturttu; asla dediği evliliğe ise yeşil ışık yakmaya başladı.

İrem Derici bu sefer öyle bir aşık oldu ki, sevgilisine ''gay'' diyen takipçisine karşı lafı gediğine oturttu; asla dediği evliliğe ise yeşil ışık yakmaya başladı.

Ünlü çift, bir davete gelin ve damat kostümüyle bile katılmıştı!

Bahsi geçen olaylara uzak kaldıysanız, sizleri biraz daha yakınlaştıralım🥰👇

🥰👇

Melih Bey'in oyun aşkı biraz fazla kabarmış olacak ki bu durum İrem Derici'yi rahatsız edince Derici, bu sefer devayı kadın takipçilerinde arayarak onlara hemen bir soru yöneltti.

Melih Bey'in oyun aşkı biraz fazla kabarmış olacak ki bu durum İrem Derici'yi rahatsız edince Derici, bu sefer devayı kadın takipçilerinde arayarak onlara hemen bir soru yöneltti.

Ünlü şarkıcı X hesabını epey aktif kullanan isimlerden biliyorsunuz.

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İrem Derici'nin tweet'i bu şekildeydi👇

İrem Derici'nin tweet'i bu şekildeydi👇
twitter.com

Takipçileri ise Derici'nin bu çağrısına yanıtsız kalmadı elbette👇

Takipçileri ise Derici'nin bu çağrısına yanıtsız kalmadı elbette👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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