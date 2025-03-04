Gamer Sevgilinin Zorluklarını İliklerine Kadar Hisseden İrem Derici, Derdine Devayı Takipçilerinde Aradı!
Dobralığıyla nam salmış ünlü şarkıcı İrem Derici, müzik kariyerine 2010'ların başında başladı ve 'Zorun Ne Sevgilim', 'Kalbimin Tek Sahibine' ve 'Dantel' gibi hit şarkılarla tanındı biliyorsunuz. Kendisi şimdilerde gündem olan olaylara verdiği eleştirel tepkiler ve özel hayatına yönelik yaptığı paylaşımlarla konuşulan bir isim haline geldi.
İrem Derici, şubat ayında Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başladı. Bu sefer aradığı aşkı bulduğuna inandığımız güzel şarkıcı, her geçen gün mutluluğuna bir yenisini ekleyerek aşk pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Fakat Derici, bu sefer takipçilerine adeta sevgilisinden dert yandı. Bunun üzerine kadın takipçilerinden tavsiye istemeyi de ihmal etmedi.
Her sene mutlaka yeni bir hit parçayla bizleri buluşturan başarılı şarkıcı İrem Derici'yi illaki tanıyorsunuzdur.
Aşk hayatıyla da dikkat çeken ünlü isim, daha öncelerde Cem Belevi ve Atakan Işıktutan ile epey olaylı ilişkiler yaşamıştı.
Derici, şubat ayında Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.
İrem Derici bu sefer öyle bir aşık oldu ki, sevgilisine ''gay'' diyen takipçisine karşı lafı gediğine oturttu; asla dediği evliliğe ise yeşil ışık yakmaya başladı.
Melih Bey'in oyun aşkı biraz fazla kabarmış olacak ki bu durum İrem Derici'yi rahatsız edince Derici, bu sefer devayı kadın takipçilerinde arayarak onlara hemen bir soru yöneltti.
İrem Derici'nin tweet'i bu şekildeydi👇
Takipçileri ise Derici'nin bu çağrısına yanıtsız kalmadı elbette👇
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