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Kim Üzdü Seni: Başak Burcunun Aşk Hayatının Düzeleceğini Duyan Mabel Matiz'in İçten Tepkisi Olay Oldu!

Kim Üzdü Seni: Başak Burcunun Aşk Hayatının Düzeleceğini Duyan Mabel Matiz'in İçten Tepkisi Olay Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 22:29

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'i renkli kişiliği ve enerjik halleriyle tanıyoruz. Kendi yorumunu kattığı video klipleriyle de çok konuşulan şarkıcı, astrolog Can Aydoğmuş'un başak burçlarının bu ayki ilişki durumuna yönelik tahminini görünce derin bir oh çekercesine verdiği tepkiyle gündeme geldi.

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Günümüzün en sevilen şarkıcılarından biri olan Mabel Matiz, sempatik halleri ve eğlenceli sahne şovlarıyla tanıdığımız bir isim.

Günümüzün en sevilen şarkıcılarından biri olan Mabel Matiz, sempatik halleri ve eğlenceli sahne şovlarıyla tanıdığımız bir isim.

Kendisinin özgün imzasını ''Sarmaşık'' ve ''Gök Nerede'' gibi şarkılarının kliplerinde rahatlıkla görebiliyoruz.

Ünlü şarkıcı en son saç estetiği yaptırdığını açıklamış ve bu değişiklik sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı en son saç estetiği yaptırdığını açıklamış ve bu değişiklik sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Yeni imajı, hayranları ve medya tarafından hem olumlu hem de olumsuz yorumlarla karşılanmıştı. Matiz, operasyonu 'Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım' şeklinde ifade etmişti.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, X hesabında başak burçlarına yönelik ''Başak burçları 30 Mart sonrası ilişki hayatlarında çok rahatlayacaklar.'' tahmininde bulundu.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, X hesabında başak burçlarına yönelik ''Başak burçları 30 Mart sonrası ilişki hayatlarında çok rahatlayacaklar.'' tahmininde bulundu.

Aşk hayatında son zamanlarda bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığımız Mabel Matiz ise bu tahmine ''Amin'' yanıtını vermekten kendini alıkoyamadı. 👇

Aşk hayatında son zamanlarda bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığımız Mabel Matiz ise bu tahmine ''Amin'' yanıtını vermekten kendini alıkoyamadı. 👇

Kimi kullanıcılar bu yorumu yeni albüme yordu👇

Kimi kullanıcılar bu yorumu yeni albüme yordu👇
twitter.com
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Kimisi ise Matiz'e aşkı yasakladı👇

Kimisi ise Matiz'e aşkı yasakladı👇
twitter.com

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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