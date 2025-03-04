Kim Üzdü Seni: Başak Burcunun Aşk Hayatının Düzeleceğini Duyan Mabel Matiz'in İçten Tepkisi Olay Oldu!
Kim Üzdü Seni: Başak Burcunun Aşk Hayatının Düzeleceğini Duyan Mabel Matiz'in İçten Tepkisi Olay Oldu!
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'i renkli kişiliği ve enerjik halleriyle tanıyoruz. Kendi yorumunu kattığı video klipleriyle de çok konuşulan şarkıcı, astrolog Can Aydoğmuş'un başak burçlarının bu ayki ilişki durumuna yönelik tahminini görünce derin bir oh çekercesine verdiği tepkiyle gündeme geldi.
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Günümüzün en sevilen şarkıcılarından biri olan Mabel Matiz, sempatik halleri ve eğlenceli sahne şovlarıyla tanıdığımız bir isim.
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Ünlü şarkıcı en son saç estetiği yaptırdığını açıklamış ve bu değişiklik sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.
Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, X hesabında başak burçlarına yönelik ''Başak burçları 30 Mart sonrası ilişki hayatlarında çok rahatlayacaklar.'' tahmininde bulundu.
Aşk hayatında son zamanlarda bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığımız Mabel Matiz ise bu tahmine ''Amin'' yanıtını vermekten kendini alıkoyamadı. 👇
Kimi kullanıcılar bu yorumu yeni albüme yordu👇
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Kimisi ise Matiz'e aşkı yasakladı👇
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