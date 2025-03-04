Annesinin Niyeti Epey Ciddiymiş! Blok3 ve İrem Haznedar Aşkında ''Evlilik Sözü'' Gelişmesi Ortaya Çıktı!
Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Aydın ve yeni sevgilisi model İrem Haznedar beraber görüntülenmiş ve böylelikle birliktelik doğrulanmıştı. Ardından İrem Haznedar'ın Blok3 ve annesiyle paylaştığı ''aile'' fotoğrafı büyük ses getirmişti. Kalbini sızlatan aşklarının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen rap parçalarını yaratan Hakan Aydın, aradığını İrem'de bulmuş gibi gözüküyordu.
İkilinin şimdilerde sosyal medya üzerinden takipleşmemesi ayrılık iddialarını ortaya çıkarmıştı. Fakat Mehmet Üstündağ'ın özel haberine göre, bu aşkta evlilik sözü Blok3'ün annesi tarafından çoktan verilmiş bile!
Bu aşkın sonu nikah dairesi mi yoksa Hakan Aydın'ın yeni albümüne şarkı sözü mü olacak, birlikte göreceğiz!
Hakan Aydın, bilinen ismiyle Blok3'ü artık duymayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi son yıllarda ülkemizin en çok dinlenen rapçilerinden birisi.
Blok3, müzik kariyerinin yanı sıra son günlerde oldukça magazinsel bir isim haline geldi. Kendisinin aşk hayatı başta olmak üzere yaşam tarzı ve açıklamaları oldukça merak ediliyor.
Ünlü rapçi, güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı. İkilinin ayrılık nedeni olarak Aktaş'ın dizideki öpüşme sahnesi öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde ise Hakan Aydın'ın İrem Haznedar ile aşk yaşamaya başladığı haberi magazin gündemine bomba misali düşmüştü.
İrem Haznedar, kendi sosyal medya hesabından Blok3 ve annesinin olduğu bir pozu ''aile'' notunu düşerek paylaşmıştı. İkili böylelikle ilişkilerinin ciddiyetini ilan etmişti.
Şimdilerde sosyal medya hesaplarında birbirini takip etmeyen ikilinin ayrıldığı konuşulsa da Mehmet Üstündağ'ın özel haberine göre bu ilişkide evlilik sözü çoktan verilmiş!
Üstündağ'ın iddiasına göre, ünlü rapçinin annesi İrem Haznedar'a ''Yazın sizi evlendireceğim, siz biraz daha dayanın!'' demiş.
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