Annesinin Niyeti Epey Ciddiymiş! Blok3 ve İrem Haznedar Aşkında ''Evlilik Sözü'' Gelişmesi Ortaya Çıktı!

Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Aydın ve yeni sevgilisi model İrem Haznedar beraber görüntülenmiş ve böylelikle birliktelik doğrulanmıştı. Ardından İrem Haznedar'ın Blok3 ve annesiyle paylaştığı ''aile'' fotoğrafı büyük ses getirmişti. Kalbini sızlatan aşklarının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen rap parçalarını yaratan Hakan Aydın, aradığını İrem'de bulmuş gibi gözüküyordu.

İkilinin şimdilerde sosyal medya üzerinden takipleşmemesi ayrılık iddialarını ortaya çıkarmıştı. Fakat Mehmet Üstündağ'ın özel haberine göre, bu aşkta evlilik sözü Blok3'ün annesi tarafından çoktan verilmiş bile!

Bu aşkın sonu nikah dairesi mi yoksa Hakan Aydın'ın yeni albümüne şarkı sözü mü olacak, birlikte göreceğiz!