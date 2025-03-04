Stiline Yapılan Sert Eleştirilere Dayanamayan Millie Bobby Brown Bu Sefer Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Hollywood’un yıldızlarla dolu dünyasının en genç ve en parlak isimlerinden biri olan Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 doğumlu İngiliz oyuncu ve yapımcı olarak kariyerine çocuk yaşta adım atan birisi. Netflix’in fenomen dizisi 'Stranger Things' ile dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu kendisi hatırlarsanız.
Şimdilerde yaşına göre olgun görünmesini sağlayan bir stile sahip olan ünlü yıldızın gala ve davet görünümlerindeki tercihleri sosyal medyada epey eleştirilmeye başlanmıştı. Brown'u en son The Electric State galasındaki halleriyle sosyal medyanın gündeminde görmüştük. Ünlü yıldız, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince, kendisine yöneltilen eleştirileri sosyal medya hesabından sert bir dille yanıtladı. Brown ''Büyüdüğüm için özür dilemeyeceğim!'' ifadesini kullandı.
Amerika başta olmak üzere yurt dışında ve ülkemizde ilgiyle takip edilen Millie Bobby Brown'u Stranger Things dizisi ile tanımıştık.
Millie Bobby Brown, Mayıs 2024'te ünlü rock müzisyeni Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile dünyaevine girmişti.
Brown, şimdilerde özellikle saç renginde gittiği imaj değişimi ile eleştirel yorumların odak noktası oldu. Sıcak tonlardaki sarı saçlarının kendisinin yaşını epey büyük gösterdiği öne sürüldü.
Medyada kendisine karşı söylenenleri daha fazla sineye çekemeyen Millie Bobby Brown, resmen açtı ağzını yumdu gözünü!
Kendisi hakkında acımasızca haber başlığı attığını düşündüğü yazarlardan örnek veren Brown, ''Bu gazetecilik değil. Bu zorbalık.'' ifadelerini kullandı.
Medyada özellikle bir kadın hakkında kötü eleştirilerin, iyi olanların önüne neden bu kadar kolay geçebildiğini de sorguladı.
Merak edenler için videonun orijinal halini de şuraya bırakalım👇
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