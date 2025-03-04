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Stiline Yapılan Sert Eleştirilere Dayanamayan Millie Bobby Brown Bu Sefer Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Stiline Yapılan Sert Eleştirilere Dayanamayan Millie Bobby Brown Bu Sefer Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 19:12

Hollywood’un yıldızlarla dolu dünyasının en genç ve en parlak isimlerinden biri olan Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 doğumlu İngiliz oyuncu ve yapımcı olarak kariyerine çocuk yaşta adım atan birisi. Netflix’in fenomen dizisi 'Stranger Things' ile dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu kendisi hatırlarsanız. 

Şimdilerde yaşına göre olgun görünmesini sağlayan bir stile sahip olan ünlü yıldızın gala ve davet görünümlerindeki tercihleri sosyal medyada epey eleştirilmeye başlanmıştı. Brown'u en son The Electric State galasındaki halleriyle sosyal medyanın gündeminde görmüştük. Ünlü yıldız, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince, kendisine yöneltilen eleştirileri sosyal medya hesabından sert bir dille yanıtladı. Brown ''Büyüdüğüm için özür dilemeyeceğim!'' ifadesini kullandı.

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Amerika başta olmak üzere yurt dışında ve ülkemizde ilgiyle takip edilen Millie Bobby Brown'u Stranger Things dizisi ile tanımıştık.

Amerika başta olmak üzere yurt dışında ve ülkemizde ilgiyle takip edilen Millie Bobby Brown'u Stranger Things dizisi ile tanımıştık.

Kendisi bu dizide 'Eleven' karakterine hayat vermişti.

Millie Bobby Brown, Mayıs 2024'te ünlü rock müzisyeni Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile dünyaevine girmişti.

Millie Bobby Brown, Mayıs 2024'te ünlü rock müzisyeni Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile dünyaevine girmişti.

İlk olarak aile arasında sade bir törenle evlenen çift, ardından İtalya'da görkemli bir düğünle birlikteliklerini kutlamıştı.

Brown, şimdilerde özellikle saç renginde gittiği imaj değişimi ile eleştirel yorumların odak noktası oldu. Sıcak tonlardaki sarı saçlarının kendisinin yaşını epey büyük gösterdiği öne sürüldü.

Brown, şimdilerde özellikle saç renginde gittiği imaj değişimi ile eleştirel yorumların odak noktası oldu. Sıcak tonlardaki sarı saçlarının kendisinin yaşını epey büyük gösterdiği öne sürüldü.

Kendisini tanıdığımız ilk yıllardan beri yaşına kıyasla olgun giyim tarzıyla ön plana çıkan oyuncu, stiline sarı saçlarını da ekleyince olanlar oldu anlayacağınız! Sosyal medyada ve dünya çapındaki birçok haber kanalının da eleştirileriyle yüzleşmek durumunda kalan Milie Bobby Brown, en son 'The Electric State'in galasında boy göstermiş, abartılı taşlarla bezeli elbisesi ve düğün topuzundan hallice saç modeliyle yine yeni yeniden eleştirmenler ve medya kullanıcıları tarafından beğenilmemişti.

Medyada kendisine karşı söylenenleri daha fazla sineye çekemeyen Millie Bobby Brown, resmen açtı ağzını yumdu gözünü!

Medyada kendisine karşı söylenenleri daha fazla sineye çekemeyen Millie Bobby Brown, resmen açtı ağzını yumdu gözünü!

Ünlü yıldız, sosyal medyasından bir video paylaştı. ''Bir an durup, bence sadece beni değil, kamuoyunun gözetimi altında büyüyen her genç kadını etkileyen bir konuya değinmek istiyorum. Bunun hakkında konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bu sektöre 10 yaşında girdim. Dünyanın gözü önünde büyüdüm ve nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor gibi görünüyor. Bunun yerine, sanki zamanın içinde donup kalmam gerekiyormuş gibi davranıyorlar, Stranger Things’in 1. sezonundaki halimle kalmamı bekliyorlar. Ama öyle olmadığım için şimdi bir hedef haline geldim.'' diyerek konuya anlamlı bir giriş yaptı.

Kendisi hakkında acımasızca haber başlığı attığını düşündüğü yazarlardan örnek veren Brown, ''Bu gazetecilik değil. Bu zorbalık.'' ifadelerini kullandı.

Kendisi hakkında acımasızca haber başlığı attığını düşündüğü yazarlardan örnek veren Brown, ''Bu gazetecilik değil. Bu zorbalık.'' ifadelerini kullandı.

''Yetişkin yazarların zamanlarını yüzümü, bedenimi, seçimlerimi inceleyerek harcamaları rahatsız edici. Bu makalelerin bazılarının kadınlar tarafından yazılmış olması? Daha da kötü. Sürekli genç kadınları desteklemekten ve yüceltmekten bahsediyoruz ama iş gerçekten bunu yapmaya geldiğinde, tıklanma uğruna onları aşağı çekmek daha kolay görünüyor.

Gerçeklikten kopuk insanlar, bir kızın kendi şartlarıyla bir kadına dönüşmesini kabullenemiyor. Büyüdüğüm için özür dilemeyeceğim. Başkalarının gerçekçi olmayan beklentilerine uymak için kendimi küçültmeyeceğim. Nasıl göründüğüm, nasıl giyindiğim ya da kendimi nasıl sunduğum için utandırılmayacağım.'' konuşmasının devamında ifadelerine de yer verdi.

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Medyada özellikle bir kadın hakkında kötü eleştirilerin, iyi olanların önüne neden bu kadar kolay geçebildiğini de sorguladı.

Medyada özellikle bir kadın hakkında kötü eleştirilerin, iyi olanların önüne neden bu kadar kolay geçebildiğini de sorguladı.

Brown konuşmasını, ''Toplum olarak, birini övmektense eleştirmek çok daha kolay hale geldi. Neden ilk tepki güzel bir şey söylemek yerine korkunç bir şey söylemek oluyor? Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa, gerçekten merak ediyorum—sizi asıl bu kadar rahatsız eden şey ne?

Hadi daha iyisini yapalım. Sadece benim için değil, sırf var olduğu için parçalanma korkusu yaşamadan büyümeyi hak eden her genç kız için.'' diyerek sonlandırdı.

Merak edenler için videonun orijinal halini de şuraya bırakalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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