Stiline Yapılan Sert Eleştirilere Dayanamayan Millie Bobby Brown Bu Sefer Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Hollywood’un yıldızlarla dolu dünyasının en genç ve en parlak isimlerinden biri olan Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 doğumlu İngiliz oyuncu ve yapımcı olarak kariyerine çocuk yaşta adım atan birisi. Netflix’in fenomen dizisi 'Stranger Things' ile dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu kendisi hatırlarsanız.

Şimdilerde yaşına göre olgun görünmesini sağlayan bir stile sahip olan ünlü yıldızın gala ve davet görünümlerindeki tercihleri sosyal medyada epey eleştirilmeye başlanmıştı. Brown'u en son The Electric State galasındaki halleriyle sosyal medyanın gündeminde görmüştük. Ünlü yıldız, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince, kendisine yöneltilen eleştirileri sosyal medya hesabından sert bir dille yanıtladı. Brown ''Büyüdüğüm için özür dilemeyeceğim!'' ifadesini kullandı.