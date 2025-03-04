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Tatile Bile Gitmişler: Afra Saraçoğlu'nun Gönlünü Şeyma Subaşı'nın Eski Eşine Kaptırdığı İddia Edildi

Tatile Bile Gitmişler: Afra Saraçoğlu'nun Gönlünü Şeyma Subaşı'nın Eski Eşine Kaptırdığı İddia Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 15:05

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu’nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le yaşadığı fırtınalı ilişki geçtiğimiz günlerde sona erdi. Olaylı başlayan bu aşk olaylı bir şekilde bitti. Kimi bu aşk için “reklam” dedi, kimi ise “gerçekten aşk yaşadılar” yorumunda bulundu. Ama gerçek şu ki artık yollar ayrıldı.

Bekarlığın tadını çıkarmaya başlayan Afra Saraçoğlu’nun bu kez gönlünü Şeyma Subaşı’nın eski eşi Muhammed Alsaloussi’ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan’da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Gelin, detaylara birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Yalı Çapkını dizisiyle parlayan, genç yaşına rağmen oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Yalı Çapkını dizisiyle parlayan, genç yaşına rağmen oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Diziye başlamadan önce dört yıllık bir ilişkisi olan ve o dönemde Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra, bu süreçte kalbini rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’e kaptırmıştı.

Önce inkar edilen bu ilişki, yaz aylarında denizde samimi bir şekilde görüntülenince artık saklanamaz hale gelmişti.

Önce inkar edilen bu ilişki, yaz aylarında denizde samimi bir şekilde görüntülenince artık saklanamaz hale gelmişti.

Ama ne olduysa oldu, ilişkileri bir barışık bir dargın ilerlemeye başladı. Bir gün ele ele mutluluk pozları veriyor, ertesi gün birbirlerini takipten çıkıyorlardı. İşte tam da bu nedenle birçok kişi “Bu ilişki tamamen reklam, bir PR çalışması” dedi. Hayranları ise “Gerçekten birbirlerini seviyorlar” yorumunu yaptı. Ama ne yorumlar ne de dedikodular artık bir şey ifade etmiyor. Çünkü Afra ve Mert’in aşkı resmen bitti.

İkilinin ayrılığı konuşulurken, Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde eski evinden bir başka kadınla çıkarken görüntülendi.

İkilinin ayrılığı konuşulurken, Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde eski evinden bir başka kadınla çıkarken görüntülendi.

Yanındaki genç kadının, elindeki anahtarla kapıyı açarak eve girmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Muhabirlerin sorularına ise Mert, her zamanki gibi kaçamak bir cevap verdi: “Sorularınız bitti mi?”

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Afra Saraçoğlu, son zamanlarda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyordu.

Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Afra Saraçoğlu, son zamanlarda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyordu.

Bir mekanda “Vazgeçtim” şarkısını seslendirmesi, “Acaba Mert’e gönderme mi yapıyor?” sorularını akıllara getirdi.

Kaçıranlar için o içeriğizi de şöyle bırakıyoruz:

Tam herkes onun yalnız kalıp aşk defterini kapattığını düşünürken bomba bir iddia ortaya atıldı.

Tam herkes onun yalnız kalıp aşk defterini kapattığını düşünürken bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Afra Saraçoğlu, Şeyma Subaşı’nın eski eşi Muhammed Alsaloussi ile yakınlaştı. Dedikodulara göre ikili önce sosyal medya üzerinden tanıştı ve kısa sürede sohbet etmeye başladı. Ancak asıl bomba ikilinin Yunanistan’da buluştuğu iddiasıydı.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da gizlice bir araya gelen Afra ve Mohammed’in, burada kısa ama oldukça samimi vakit geçirdiği söyleniyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da gizlice bir araya gelen Afra ve Mohammed’in, burada kısa ama oldukça samimi vakit geçirdiği söyleniyor.

İkiliye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, bu görüşme sadece bir dostane buluşma değildi. İkili kısa sürede birbirlerine ısındı ve aralarında bir çekim oluştu.

Tabii ki henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Tabii ki henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Peki siz ikiliyi yakıştırdınız mı? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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