Tatile Bile Gitmişler: Afra Saraçoğlu'nun Gönlünü Şeyma Subaşı'nın Eski Eşine Kaptırdığı İddia Edildi

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu’nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le yaşadığı fırtınalı ilişki geçtiğimiz günlerde sona erdi. Olaylı başlayan bu aşk olaylı bir şekilde bitti. Kimi bu aşk için “reklam” dedi, kimi ise “gerçekten aşk yaşadılar” yorumunda bulundu. Ama gerçek şu ki artık yollar ayrıldı.

Bekarlığın tadını çıkarmaya başlayan Afra Saraçoğlu’nun bu kez gönlünü Şeyma Subaşı’nın eski eşi Muhammed Alsaloussi’ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan’da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Gelin, detaylara birlikte bakalım…