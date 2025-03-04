Tatile Bile Gitmişler: Afra Saraçoğlu'nun Gönlünü Şeyma Subaşı'nın Eski Eşine Kaptırdığı İddia Edildi
Tatile Bile Gitmişler: Afra Saraçoğlu'nun Gönlünü Şeyma Subaşı'nın Eski Eşine Kaptırdığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu’nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le yaşadığı fırtınalı ilişki geçtiğimiz günlerde sona erdi. Olaylı başlayan bu aşk olaylı bir şekilde bitti. Kimi bu aşk için “reklam” dedi, kimi ise “gerçekten aşk yaşadılar” yorumunda bulundu. Ama gerçek şu ki artık yollar ayrıldı.
Bekarlığın tadını çıkarmaya başlayan Afra Saraçoğlu’nun bu kez gönlünü Şeyma Subaşı’nın eski eşi Muhammed Alsaloussi’ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan’da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.
Gelin, detaylara birlikte bakalım…
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Yalı Çapkını dizisiyle parlayan, genç yaşına rağmen oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Önce inkar edilen bu ilişki, yaz aylarında denizde samimi bir şekilde görüntülenince artık saklanamaz hale gelmişti.
İkilinin ayrılığı konuşulurken, Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde eski evinden bir başka kadınla çıkarken görüntülendi.
Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Afra Saraçoğlu, son zamanlarda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyordu.
Tam herkes onun yalnız kalıp aşk defterini kapattığını düşünürken bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da gizlice bir araya gelen Afra ve Mohammed’in, burada kısa ama oldukça samimi vakit geçirdiği söyleniyor.
Tabii ki henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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