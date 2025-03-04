onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Magazinde Yeni Aşk Bombası: "Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu’yla Aşk Yaşıyor!" İddiası

Magazinde Yeni Aşk Bombası: "Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu’yla Aşk Yaşıyor!" İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 13:52 Son Güncelleme: 04.03.2025 - 14:04

En ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic’in Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. 

Gazeteci Mehmet Üstündağ Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarda Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun aşk yaşadığını ve hafta sonunu Batum’da geçirdiklerini söyledi. 

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/m...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Danla Bilic ile ilgili yeni aşk iddialarını paylaştı.

Programda açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ikilinin Batum’da görüldüğünü iddia etti.

Programda açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ikilinin Batum’da görüldüğünü iddia etti.

Mehmet Üstündağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

'Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da.'

Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun Instagram’da birbirlerini takip etmedikleri görülürken henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun Instagram’da birbirlerini takip etmedikleri görülürken henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın