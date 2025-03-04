Magazinde Yeni Aşk Bombası: "Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu’yla Aşk Yaşıyor!" İddiası
Magazinde Yeni Aşk Bombası: "Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu’yla Aşk Yaşıyor!" İddiası
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/m...
En ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic’in Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Gazeteci Mehmet Üstündağ Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarda Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun aşk yaşadığını ve hafta sonunu Batum’da geçirdiklerini söyledi.
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Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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Programda açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ikilinin Batum’da görüldüğünü iddia etti.
Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun Instagram’da birbirlerini takip etmedikleri görülürken henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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