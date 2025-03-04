Bu Aşk da mı Yalan? Kubilay Aka'dan Sonra Can Yaman'la Anılan Gözde Gürkan Hakkında Bomba İddia

Ancak Kubilay Aka, 'Rol arkadaşınızla dedikodunuz çıktı' sözleri üzerine sert tepki vermiş ve şunları söylemişti:

'Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şeyi yalanlamadım. İnsanlara mikrofonu uzatanlar sizlersiniz aslında ben değilim, değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik tartıştık her normal çift gibi. Buzları erittik bir problemimiz yok! Lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız daha iyi olur gereksiz insanları üzmeye gerek yok!'