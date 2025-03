Bu Aşk da mı Yalan? Kubilay Aka'dan Sonra Can Yaman'la Anılan Gözde Gürkan Hakkında Bomba İddia

Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu Can Yaman’ın İnci Taneleri'nin yıldız ismi Gözde Gürkan’la el ele görüntülendiği iddia edilmişti. Ancak sosyal medyada dolaşan iddialar kafaları epey karıştırdı. Gürkan'ın adı daha önce de rol arkadaşı Kubilay Aka ile anılmıştı. Hatta Aka ve sevgilisi Haftanur Sancaktutan'ın Gürkan yüzünden ayrıldıkları konuşulmuştu. Şimdi de Can Yaman ile adı aşk iddialarına karışan Gürkan hakkında sosyal medyada 'Tüm tuşlara basıyor' , 'Yaman'ın menajeri yalanladı' şeklinde yorumlar yapıldı. Peki, Kubilay Aka'dan sonra Can Yaman’la ilgili söylentiler de mi asılsız?

Gelin detaylara birlikte bakalım.