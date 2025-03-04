Bu Aşk da mı Yalan? Kubilay Aka'dan Sonra Can Yaman'la Anılan Gözde Gürkan Hakkında Bomba İddia
Bu Aşk da mı Yalan? Kubilay Aka'dan Sonra Can Yaman'la Anılan Gözde Gürkan Hakkında Bomba İddia
Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu Can Yaman’ın İnci Taneleri'nin yıldız ismi Gözde Gürkan’la el ele görüntülendiği iddia edilmişti. Ancak sosyal medyada dolaşan iddialar kafaları epey karıştırdı. Gürkan'ın adı daha önce de rol arkadaşı Kubilay Aka ile anılmıştı. Hatta Aka ve sevgilisi Haftanur Sancaktutan'ın Gürkan yüzünden ayrıldıkları konuşulmuştu. Şimdi de Can Yaman ile adı aşk iddialarına karışan Gürkan hakkında sosyal medyada 'Tüm tuşlara basıyor' , 'Yaman'ın menajeri yalanladı' şeklinde yorumlar yapıldı. Peki, Kubilay Aka'dan sonra Can Yaman’la ilgili söylentiler de mi asılsız?
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İtalya’da başarılı bir oyunculuk kariyeri sürdüren Can Yaman, son dönemde İspanya pazarına açılmaya hazırlanırken bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
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Ünlü oyuncunun İtalya'daki oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ederken İspanya'ya taşınacağı konuşulmuştu.
Bir dönem İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile büyük bir aşk yaşayan oyuncu, hatta ünlü sunucuya evlenme teklifi etmişti.
Yaman’ın, İnci Taneleri dizisinin oyuncularından Gözde Gürkan ile birlikte olduğu iddia edildi.
Yine de Can Yaman’ın menajerinin bu ilişkiyi yalanladığı konuşuluyor.
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Bu yorumlar hafızalara Kubilay Aka - Gözde Gürkan olayını getirdi.
Aralarının Gözde Gürkan nedeniyle bozulduğu iddia edilmişti.
Bir muhabirin 'gereksiz insan' ifadesine takılması üzerine ise Kubilay Aka "Kimseye bir şey nitelendirmiyorum gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmayalım" demişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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