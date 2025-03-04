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Bu Aşk da mı Yalan? Kubilay Aka'dan Sonra Can Yaman'la Anılan Gözde Gürkan Hakkında Bomba İddia

Bu Aşk da mı Yalan? Kubilay Aka'dan Sonra Can Yaman'la Anılan Gözde Gürkan Hakkında Bomba İddia

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 13:06

Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu Can Yaman’ın İnci Taneleri'nin yıldız ismi Gözde Gürkan’la el ele görüntülendiği iddia edilmişti. Ancak sosyal medyada dolaşan iddialar kafaları epey karıştırdı. Gürkan'ın adı daha önce de rol arkadaşı Kubilay Aka ile anılmıştı. Hatta Aka ve sevgilisi Haftanur Sancaktutan'ın Gürkan yüzünden ayrıldıkları konuşulmuştu. Şimdi de Can Yaman ile adı aşk iddialarına karışan Gürkan hakkında sosyal medyada 'Tüm tuşlara basıyor' , 'Yaman'ın menajeri yalanladı' şeklinde yorumlar yapıldı. Peki, Kubilay Aka'dan sonra Can Yaman’la ilgili söylentiler de mi asılsız? 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İtalya’da başarılı bir oyunculuk kariyeri sürdüren Can Yaman, son dönemde İspanya pazarına açılmaya hazırlanırken bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

İtalya’da başarılı bir oyunculuk kariyeri sürdüren Can Yaman, son dönemde İspanya pazarına açılmaya hazırlanırken bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Türkiye’de “Dolunay”, “Erkenci Kuş” ve “Bay Yanlış” gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Yaman, uzun süredir İtalya’da yaşıyor ve kariyerine burada devam ediyordu.

Ünlü oyuncunun İtalya'daki oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ederken İspanya'ya taşınacağı konuşulmuştu.

Ünlü oyuncunun İtalya'daki oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ederken İspanya'ya taşınacağı konuşulmuştu.

İspanya'da projeler için hazırlık yapan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldi. İddialara göre yurda geri dönmesini sebebi ise Türk bir güzelle aşk yaşıyor olması.

Bir dönem İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile büyük bir aşk yaşayan oyuncu, hatta ünlü sunucuya evlenme teklifi etmişti.

Bir dönem İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile büyük bir aşk yaşayan oyuncu, hatta ünlü sunucuya evlenme teklifi etmişti.

Ancak ikilinin ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona ermiş ve Diletta Leotta, daha sonra dünyaca ünlü kaleci Loris Karius ile evlenmişti. O günden beri Can Yaman’ın adı kimseyle anılmamıştı. Ta ki bu haftaya kadar…

Yaman’ın, İnci Taneleri dizisinin oyuncularından Gözde Gürkan ile birlikte olduğu iddia edildi.

Yaman’ın, İnci Taneleri dizisinin oyuncularından Gözde Gürkan ile birlikte olduğu iddia edildi.

Hatta ikilinin, Gürkan’ın yaşadığı apartmandan el ele çıktıkları öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak taraflardan henüz net bir açıklama gelmedi.

Yine de Can Yaman’ın menajerinin bu ilişkiyi yalanladığı konuşuluyor.

Yine de Can Yaman’ın menajerinin bu ilişkiyi yalanladığı konuşuluyor.

Hatta Gözde Gürkan hakkında çıkan bu haberlerin pr çalışması olabileceği iddia edilenler arasında. Sosyal medyada çıkan iddialar üzerine 'Gözde Gürkan tüm tuşlara basıyor' , 'Bence yalan' şeklinde yorumlar geliyor.

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Bu yorumlar hafızalara Kubilay Aka - Gözde Gürkan olayını getirdi.

Bu yorumlar hafızalara Kubilay Aka - Gözde Gürkan olayını getirdi.

Hemen kısa bir özet geçelim. 2024'ün yaz ayında başlayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkisi geçtiğimiz aylarda sarsılmıştı. İkili kavga edip birbirlerini sosyal medya hesaplarından bile silmişti.

Aralarının Gözde Gürkan nedeniyle bozulduğu iddia edilmişti.

Aralarının Gözde Gürkan nedeniyle bozulduğu iddia edilmişti.

Ancak Kubilay Aka, 'Rol arkadaşınızla dedikodunuz çıktı' sözleri üzerine sert tepki vermiş ve şunları söylemişti:

'Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şeyi yalanlamadım. İnsanlara mikrofonu uzatanlar sizlersiniz aslında ben değilim, değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik tartıştık her normal çift gibi. Buzları erittik bir problemimiz yok! Lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız daha iyi olur gereksiz insanları üzmeye gerek yok!'

Bir muhabirin 'gereksiz insan' ifadesine takılması üzerine ise Kubilay Aka "Kimseye bir şey nitelendirmiyorum gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmayalım" demişti.

Bir muhabirin 'gereksiz insan' ifadesine takılması üzerine ise Kubilay Aka "Kimseye bir şey nitelendirmiyorum gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmayalım" demişti.

Kubilay Aka'nın rol arkadaşına dair bu tavrı sosyal medyada 'Ayıp', 'Çok kaba bir tavır' eleştirilerine neden olmuştu. 

Gözde Gürkan'ın Kubilay Aka'dan sonra Can Yaman ile isminin anılması da akıllara 'Yine asılsız bir dedikodu mu?' sorusunu getirdi. Peki sizce açıklama gelir mi, iddia edildiği gibi pr çalışması olabilir mi, yoksa gerçekten birlikteler mi? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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