Gonca Vuslateri'nin Paris'te Gmaro Dergisi İçin Verdiği Cesur Pozlar Goygoycuların Diline Düştü
Gonca Vuslateri'nin Paris'te Gmaro Dergisi İçin Verdiği Cesur Pozlar Goygoycuların Diline Düştü
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro dergisi için objektif karşısına geçti. Ünlü modacı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan özel tasarımlar giyen Vuslateri, Selim Akar’ın çektiği iddialı pozlarıyla büyük yankı uyandırdı.
Dergi, Vuslateri’ye tam 20 sayfa ayırarak kendisini “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” olarak tanımladı. Fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni toplarken kimi takipçileri Vuslateri’nin değişimini övgüyle karşıladı, kimileri ise eski rollerine göndermede bulundu.
Gelin, hem fotoğraflara hem de gelen yorumlara birlikte bakalım!
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Şimdilerde Now TV’nin sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet ile ekranlarda fırtınalar estiren Gonca Vuslateri, canlandırdığı ‘Nur’ karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.
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Özel hayatında da mutlu günler geçiren Vuslateri, geçtiğimiz yılın Mart ayında devlet memuru olan sevgilisi Levent Yaşar ile dünyaevine girmiş, Nisan ayında ise kızı Asya’yı kucağına almıştı.
Gonca Vuslateri, şimdi ise hem yeni dizisiyle hem de Paris merkezli Gmaro dergisi için yaptığı çekimle konuşuluyor.
Üstelik bu çekim, sadece dergi sayfalarıyla sınırlı kalmadı.
Vuslateri’nin çekimleri sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren takipçilerinin ilgisini çekti.
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Ancak beğenenler kadar eski karakterlerine atıfta bulunanlar da oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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