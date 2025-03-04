onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gonca Vuslateri'nin Paris'te Gmaro Dergisi İçin Verdiği Cesur Pozlar Goygoycuların Diline Düştü

Gonca Vuslateri'nin Paris'te Gmaro Dergisi İçin Verdiği Cesur Pozlar Goygoycuların Diline Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 10:48

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro dergisi için objektif karşısına geçti. Ünlü modacı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan özel tasarımlar giyen Vuslateri, Selim Akar’ın çektiği iddialı pozlarıyla büyük yankı uyandırdı. 

Dergi, Vuslateri’ye tam 20 sayfa ayırarak kendisini “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” olarak tanımladı. Fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni toplarken kimi takipçileri Vuslateri’nin değişimini övgüyle karşıladı, kimileri ise eski rollerine göndermede bulundu. 

Gelin, hem fotoğraflara hem de gelen yorumlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdilerde Now TV’nin sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet ile ekranlarda fırtınalar estiren Gonca Vuslateri, canlandırdığı ‘Nur’ karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Şimdilerde Now TV’nin sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet ile ekranlarda fırtınalar estiren Gonca Vuslateri, canlandırdığı ‘Nur’ karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü oyuncu başarılı performansıyla izleyiciden tam not alıyor.

Özel hayatında da mutlu günler geçiren Vuslateri, geçtiğimiz yılın Mart ayında devlet memuru olan sevgilisi Levent Yaşar ile dünyaevine girmiş, Nisan ayında ise kızı Asya’yı kucağına almıştı.

Özel hayatında da mutlu günler geçiren Vuslateri, geçtiğimiz yılın Mart ayında devlet memuru olan sevgilisi Levent Yaşar ile dünyaevine girmiş, Nisan ayında ise kızı Asya’yı kucağına almıştı.

Hamileliği boyunca 22 kilo alan ünlü isim doğum sonrasında tam 23 kilo vererek eski formuna kavuştu. Sağlıklı beslenme düzeniyle dikkat çeken oyuncu bol su içerek ve sebze-meyve ağırlıklı beslenerek bu süreci yönettiğini açıklamıştı.

Gonca Vuslateri, şimdi ise hem yeni dizisiyle hem de Paris merkezli Gmaro dergisi için yaptığı çekimle konuşuluyor.

Gonca Vuslateri, şimdi ise hem yeni dizisiyle hem de Paris merkezli Gmaro dergisi için yaptığı çekimle konuşuluyor.

Ünlü modacı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan seçilen cesur tasarımlar içinde verdiği pozlar büyük ses getirdi. Vuslateri’ye, çekimlerde modeller Onur Alp Çam ve Barış Demiröz eşlik etti. 20 sayfalık özel dosyada yer alan kareler, Gmaro tarafından “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” ifadesiyle taçlandırıldı.

Üstelik bu çekim, sadece dergi sayfalarıyla sınırlı kalmadı.

Üstelik bu çekim, sadece dergi sayfalarıyla sınırlı kalmadı.

Fotoğraflar, sanat yönetmeni Selim Akar’ın “Işık” adlı fotoğraf sergisinde de sanatseverlerle buluşacak. Hem moda hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandıran bu çekim sosyal medyada da hızla yayıldı.

Vuslateri’nin çekimleri sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren takipçilerinin ilgisini çekti.

Vuslateri’nin çekimleri sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren takipçilerinin ilgisini çekti.

Ünlü oyuncunun bambaşka bir görünüme büründüğünü düşünenler “Gonca, her projede kendini aşmayı başarıyor!” yorumlarıyla övgüler yağdırdı. Özellikle Hakan Akkaya’nın imzasını taşıyan iddialı kıyafetler ve Selim Akar’ın etkileyici ışık kullanımı büyük beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak beğenenler kadar eski karakterlerine atıfta bulunanlar da oldu.

Ancak beğenenler kadar eski karakterlerine atıfta bulunanlar da oldu.

Bir takipçisi, Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı “Eylem” karakterini hatırlatarak eleştiride bulundu. İşte gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın