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Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'la Sosyal Medya Hesapları Hakkında Aldıkları Yeni Kararı Açıkladı

Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'la Sosyal Medya Hesapları Hakkında Aldıkları Yeni Kararı Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 22:27

Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra Instagram hesabının kapanması dikkat çekmişti. Kendisinin mi kapattığı, yoksa platform tarafından mı kapatıldığı merak konusu olmuştu. Bu sorular yanıt buldu. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Dilan Polat’ın aldığı son kararı açıkladı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Sosyal medyada yaptığı her paylaşım olay olan Dilan Polat son dönemlerde adından sıkça gözaltılar ve ifadelerle söz ettiriyor.

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım olay olan Dilan Polat son dönemlerde adından sıkça gözaltılar ve ifadelerle söz ettiriyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9 ay cezaevinde kalan Polat, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Serbest kaldıktan sonra sosyal medyada eskisi kadar aktif olmayacağını söylemişti, ancak öyle olmadı.

Paylaşımları, videoları ve açıklamalarıyla tekrar gündemden düşmeyen Polat, son olarak uyuşturucu madde bulundurmak iddiasıyla eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alındı.

Paylaşımları, videoları ve açıklamalarıyla tekrar gündemden düşmeyen Polat, son olarak uyuşturucu madde bulundurmak iddiasıyla eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alındı.

Gözaltı kararının çıkmasıyla birlikte de ağlayarak çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Artık yaşayamıyorum, gücüm kalmadı. Her yerde paylaşıyorlar, hakkımızda haberler çıkıyor. Beni alın, götürün, kanımı alın, ama artık canımı da alın! Bırakın beni!” sözleriyle isyan eden Polat, psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirmişti.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ancak gözaltına alınan çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak gözaltına alınan çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dilan Polat, ifadesinde tüp bebek tedavisi gördüğünü ve hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadığını söyledi. “İki çocuk annesiyim, hayatımda hiçbir dönem uyuşturucu kullanmadım. Cezaevi sürecinden sonra psikiyatri tedavisi amaçlı bazı ilaçlar kullanıyorum.” dedi.

Eşi Engin Polat da bu iddiaları reddetti:

Eşi Engin Polat da bu iddiaları reddetti:

“Eşimle paylaşılan görüntü 3 ay öncesine ait. Bazı kişiler sanki biz uyuşturucu kullanıyormuşuz gibi gündeme taşıdı. Bu, bize yapılan bir itibar suikastidir.” diyerek kendilerini savundu.

Bu süreçte gözlerden kaçmayan bir diğer detay ise Dilan Polat’ın Instagram hesabının kapanması oldu.

Bu süreçte gözlerden kaçmayan bir diğer detay ise Dilan Polat’ın Instagram hesabının kapanması oldu.

Hesabı Dilan Polat mı kapattı, yoksa platform tarafından mı kapatıldı? Bu sorular günlerdir konuşuluyordu. Sonunda bu soruya Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu yanıt verdi.

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Sıla Doğu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Dilan Polat’ın aldığı son kararı duyurdu:

Sıla Doğu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Dilan Polat’ın aldığı son kararı duyurdu:

“Dilan’ı tamamen ikna ettim! Hesabını gizliye alacak, açmayacak! ‘Bizi bilen, bizi takip edenlerle olacağız’ dedim. Bütün hesaplarını gizleyecek. Ne geliyorsa zaten dışarıdan, bizi izleyenlerden geliyor. Aynı şeyi ben de yapacağım. Neden açık anlamıyorum! İzlemesinler, gerçekten izlenmeyelim. Sonunda Dilan’ı ikna ettim, artık yeter!”

Ancak hatırlarsanız daha önce de sosyal medyadan uzak duracağını söyleyip aktif kalmaya devam etmişti.

Ancak hatırlarsanız daha önce de sosyal medyadan uzak duracağını söyleyip aktif kalmaya devam etmişti.

Bu nedenle Polat’ın bu kararına ne kadar sadık kalacağını da merak ediyoruz doğrusu. Bakalım Dilan Polat gerçekten göz önünde olmaktan uzak durabilecek mi, yoksa ilerleyen günlerde tekrar bir paylaşımla gündeme mi gelecek? Bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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