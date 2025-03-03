Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'la Sosyal Medya Hesapları Hakkında Aldıkları Yeni Kararı Açıkladı
Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'la Sosyal Medya Hesapları Hakkında Aldıkları Yeni Kararı Açıkladı
Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra Instagram hesabının kapanması dikkat çekmişti. Kendisinin mi kapattığı, yoksa platform tarafından mı kapatıldığı merak konusu olmuştu. Bu sorular yanıt buldu. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Dilan Polat’ın aldığı son kararı açıkladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Sosyal medyada yaptığı her paylaşım olay olan Dilan Polat son dönemlerde adından sıkça gözaltılar ve ifadelerle söz ettiriyor.
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Paylaşımları, videoları ve açıklamalarıyla tekrar gündemden düşmeyen Polat, son olarak uyuşturucu madde bulundurmak iddiasıyla eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alındı.
Ancak gözaltına alınan çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Eşi Engin Polat da bu iddiaları reddetti:
Bu süreçte gözlerden kaçmayan bir diğer detay ise Dilan Polat’ın Instagram hesabının kapanması oldu.
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Sıla Doğu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Dilan Polat’ın aldığı son kararı duyurdu:
Ancak hatırlarsanız daha önce de sosyal medyadan uzak duracağını söyleyip aktif kalmaya devam etmişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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