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Kourtney Kardashian 15 Yaşındaki Oğlunun Baba Olduğu İddialarına Sert Çıktı: "Mahremiyetine Saygı Duyun"

Kourtney Kardashian 15 Yaşındaki Oğlunun Baba Olduğu İddialarına Sert Çıktı: "Mahremiyetine Saygı Duyun"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 23:32

Kardashian-Jenner ailesi yine magazin dünyasının merkezinde. Kourtney Kardashian ve eski eşi Scott Disick’in 15 yaşındaki oğulları Mason Disick hakkında ortaya atılan ‘baba oldu’ iddiası sosyal medyayı adeta çalkaladı. Mason’a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlar genç ismin bir çocuğu olduğu yönündeki söylentileri körükledi. 

Günlerdir sessiz kalan Kardashian-Jenner ailesinden ilk açıklama Kourtney Kardashian’dan geldi. Ünlü reality show yıldızı Instagram hesabından yaptığı net bir açıklamayla iddialara noktayı koydu. İşte detaylar…

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Dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Kardashian-Jenner’lar attıkları her adımla olay yaratıyor.

Dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Kardashian-Jenner’lar attıkları her adımla olay yaratıyor.

Şaşalı hayatları, sıra dışı ilişkileri, skandalları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan aile son zamanlarda çocuklarıyla sıkça konuşulmaya başladı.

Son olarak Kourtney Kardashian’ın oğlu Mason Disick hakkında ortaya atılan şok edici bir iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Son olarak Kourtney Kardashian’ın oğlu Mason Disick hakkında ortaya atılan şok edici bir iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü.

15 yaşındaki Mason Disick’in baba olduğu iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, aile uzun süre bu konuda sessiz kaldı. Ancak Kourtney Kardashian, nihayet sessizliğini bozarak gerçeği açıkladı.

Mason Disick hakkında çıkan iddialar sosyal medyada dolaşıma giren bazı sözde ekran görüntülerine dayanıyordu.

Mason Disick hakkında çıkan iddialar sosyal medyada dolaşıma giren bazı sözde ekran görüntülerine dayanıyordu.

Mason’a ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabından yapılan soru-cevap paylaşımlarında, ona ‘Baba oldun mu?’ diye sorulmuş ve ‘Evet, çocuğum vardı’ şeklinde yanıt verdiği öne sürülmüştü.

Ayrıca yine aynı hesap üzerinden Mason Disick ve küçük kardeşi Reign Disick arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmalar da paylaşılmıştı.

Ayrıca yine aynı hesap üzerinden Mason Disick ve küçük kardeşi Reign Disick arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmalar da paylaşılmıştı.

Bu iddialar kısa sürede gündeme bomba gibi düşerken, birçok kişi bu söylentilerin doğruluğunu sorgulamaya başladı. Ancak iddiaların ardından Kardashian-Jenner ailesinden herhangi bir açıklama gelmemişti. Ta ki Kourtney Kardashian bu söylentilere son noktayı koyana kadar.

İlk etapta aileden kimse bu konuda bir açıklama yapmazken Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İlk etapta aileden kimse bu konuda bir açıklama yapmazken Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille yalanladı.
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“Genellikle kendim veya ailem hakkındaki söylentilere ve komplo teorilerine yanıt vermem, ancak bu durum çocuğumla ilgili. Birilerinin bu yalanları gerçek sanmasına izin vermek doğru olmaz. Bu iddialar kesinlikle doğru değil.”

“Genellikle kendim veya ailem hakkındaki söylentilere ve komplo teorilerine yanıt vermem, ancak bu durum çocuğumla ilgili. Birilerinin bu yalanları gerçek sanmasına izin vermek doğru olmaz. Bu iddialar kesinlikle doğru değil.”

Açıklamalarına devam eden Kourtney Kardashian, oğlunun özel hayatına büyük önem verdiğini belirtti ve medyaya saygı çağrısı yaptı:

“Mason’ın bir çocuğu yok. Sosyal medyada onunmuş gibi gösterilen hesaplar tamamen sahte. Oğlum mahremiyetine büyük önem veriyor ve tüm medyadan saygı göstermelerini rica ediyorum. O, duyguları olan ve önünde güzel bir hayat olan bir çocuk.”

Açıklamalarının sonunda, çocukları hakkında içerik üreten sosyal medya hesaplarına da sert tepki gösteren Kourtney Kardashian şu ifadeleri kullandı:

Açıklamalarının sonunda, çocukları hakkında içerik üreten sosyal medya hesaplarına da sert tepki gösteren Kourtney Kardashian şu ifadeleri kullandı:

“Onlar henüz reşit değil. Lütfen bu tür videoları çekmeyi ve onları rahat bırakın.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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