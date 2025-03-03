Kourtney Kardashian 15 Yaşındaki Oğlunun Baba Olduğu İddialarına Sert Çıktı: "Mahremiyetine Saygı Duyun"
Kourtney Kardashian 15 Yaşındaki Oğlunun Baba Olduğu İddialarına Sert Çıktı: "Mahremiyetine Saygı Duyun"
Kardashian-Jenner ailesi yine magazin dünyasının merkezinde. Kourtney Kardashian ve eski eşi Scott Disick’in 15 yaşındaki oğulları Mason Disick hakkında ortaya atılan ‘baba oldu’ iddiası sosyal medyayı adeta çalkaladı. Mason’a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlar genç ismin bir çocuğu olduğu yönündeki söylentileri körükledi.
Günlerdir sessiz kalan Kardashian-Jenner ailesinden ilk açıklama Kourtney Kardashian’dan geldi. Ünlü reality show yıldızı Instagram hesabından yaptığı net bir açıklamayla iddialara noktayı koydu. İşte detaylar…
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Dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Kardashian-Jenner’lar attıkları her adımla olay yaratıyor.
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Son olarak Kourtney Kardashian’ın oğlu Mason Disick hakkında ortaya atılan şok edici bir iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Mason Disick hakkında çıkan iddialar sosyal medyada dolaşıma giren bazı sözde ekran görüntülerine dayanıyordu.
Ayrıca yine aynı hesap üzerinden Mason Disick ve küçük kardeşi Reign Disick arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmalar da paylaşılmıştı.
İlk etapta aileden kimse bu konuda bir açıklama yapmazken Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille yalanladı.
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“Genellikle kendim veya ailem hakkındaki söylentilere ve komplo teorilerine yanıt vermem, ancak bu durum çocuğumla ilgili. Birilerinin bu yalanları gerçek sanmasına izin vermek doğru olmaz. Bu iddialar kesinlikle doğru değil.”
Açıklamalarının sonunda, çocukları hakkında içerik üreten sosyal medya hesaplarına da sert tepki gösteren Kourtney Kardashian şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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