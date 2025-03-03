Kourtney Kardashian 15 Yaşındaki Oğlunun Baba Olduğu İddialarına Sert Çıktı: "Mahremiyetine Saygı Duyun"

Açıklamalarına devam eden Kourtney Kardashian, oğlunun özel hayatına büyük önem verdiğini belirtti ve medyaya saygı çağrısı yaptı:

“Mason’ın bir çocuğu yok. Sosyal medyada onunmuş gibi gösterilen hesaplar tamamen sahte. Oğlum mahremiyetine büyük önem veriyor ve tüm medyadan saygı göstermelerini rica ediyorum. O, duyguları olan ve önünde güzel bir hayat olan bir çocuk.”